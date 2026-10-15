У Украины закончились ракеты-перехватчики для американских систем ПВО Patriot, из-за чего страна стала уязвимее перед российскими баллистическими ударами. Об этом сообщает на CNN.

По данным источника, во время последнего массированного обстрела «почти все баллистические ракеты с последнего удара не были перехвачены из-за отсутствия (ракет-перехватчиков – ред.)».

В ночь на 14 октября российские баллистические ракеты поразили три электростанции в Киеве и энергетическую инфраструктуру в Харькове. В результате атаки в Киеве погибли четыре человека, еще 25 получили ранения, напоминает издание.

Как отмечает CNN, нехватка ракет для Patriot возникла на фоне публичного конфликта между президентом США Дональдом Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским.