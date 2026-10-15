Самостоятельная внешняя политика Баку, разногласия с Анкарой на фоне укрепления отношений Азербайджана с Израилем, а также попытки Ирана использовать религиозную тематику для давления на азербайджанское общество стали ключевыми темами интервью писателя и политтехнолога, почетного посла Всемирного еврейского агентства «Сохнут» в Азербайджане Романа Гуревича израильскому телеканалу 9.

Комментируя визит президента Израиля Ицхака Герцога в Баку, эксперт подчеркнул значение азербайджано-израильского стратегического партнерства и заявил, что близкие отношения с Турцией не дают Анкаре права вмешиваться в дела Азербайджана.

По словам Гуревича, встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с Ицхаком Герцогом имеет особое значение на фоне напряженности в регионе, в том числе в отношениях Баку и Анкары.

«Прежде всего то, что президент Алиев и президент Герцог встретились сейчас в той ситуации, которая достаточно накаленная в Азербайджане, в отношениях с Турцией в том числе, говорит об отношении президента Азербайджана к Израилю и к президенту Израиля. И мы это очень понимаем и очень ценим», — заявил он.

Собеседник телеканала отметил, что визит израильского главы государства проходит в рамках седьмого саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), который принимает Баку. По его оценке, участие в саммите руководителей различных государств и двусторонние встречи на его полях отражают растущую региональную роль Азербайджана.

Отдельно политолог остановился на разногласиях между Азербайджаном и Турцией. По словам Гуревича, Анкара критикует Баку за тесные отношения с Израилем, в том числе из-за того, что представитель Азербайджана остался слушать выступление премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в ООН, тогда как турецкие представители покинули зал. Турция также требует сократить торговые связи Азербайджана с Израилем.

Однако, считает эксперт, подобные претензии игнорируют принципиальную разницу между союзническими отношениями и вмешательством во внутренние дела суверенного государства.

«Азербайджан объясняет Турции, близкой стране, братской стране, что мы, может быть, один народ, который живет на две страны, но это две независимые страны, и как жить в Азербайджане, решать будут руководство Азербайджана и азербайджанский народ», — заявил Гуревич.

В качестве противоречивого примера между публичными заявлениями и реальностью он привел сообщения о заходах в израильские порты судов, связанных с турецкими компаниями, на фоне объявленного Анкарой эмбарго:

«С одной стороны, турки говорят о полном торговом эмбарго с Израилем, морском эмбарго в том числе, что никаких судов под турецким флагом не будет ходить в Израиль, но неожиданно оказалось, что в 2025 году только за девять месяцев 456 судов, связанных с турецкими компаниями, заходили в порты Хайфы и Ашдода. Это так удобно, ведь лишь 12% кораблей ходят под турецким флагом, остальные же — под флагами Мальты, Панамы, Маршалловых Островов и так далее».

По словам Гуревича, в публикациях также приводились данные об 11 заходах судов, связанных с турецкими компаниями, в порты Хайфы и Ашдода в период с 17 по 30 сентября.

«Мы не можем точно сказать, что это нарушение эмбарго, потому что мы не знаем, кто официально отправил груз, какой был груз и кто официально получатель», — пояснил эксперт.

Тем не менее, по его мнению, эти сведения ставят вопрос о последовательности позиции Анкары, которая требует от Баку пересмотреть отношения с Израилем, тогда как торговые связи турецких компаний с израильскими портами, судя по опубликованным данным, продолжаются.

Гуревич не считает, что разногласия обязательно приведут к серьезному кризису между двумя странами:

«Я не думаю, что это шаг к серьезным проблемам, это просто обозначение границ. Азербайджан жестко показывает границы и просит Турцию не вмешиваться в свои внутренние дела. В Азербайджане решать будет Азербайджан, что и как делать… Если Турция, так сказать, предъявляет что-то Азербайджану, то пусть сначала посмотрит на себя в зеркало».

При этом эксперт напомнил, что Баку уже играл важную роль в региональных процессах, в том числе в отношениях между Турцией и Израилем. По его словам, Азербайджан содействовал их сближению в прошлом и помогал предотвратить прямое столкновение двух стран в Сирии. «Поэтому влияние Азербайджана растет», — добавил Гуревич, подчеркнув, что Баку способен поддерживать отношения с разными государствами, не отказываясь от самостоятельного курса.

Еще одной темой интервью стали попытки Ирана, как выразился политолог, использовать религиозную тематику для усиления напряженности в Азербайджане. Эксперт обратил внимание на кампанию в социальных сетях вокруг правил ношения хиджаба в школах и заявил, что подобные вопросы могут становиться инструментом политического воздействия на общество.

«Иран пытается раздуть этот скандал через социальные сети, через своих блогеров», — сказал он.

Гуревич подчеркнул, что Азербайджан является светским государством с мусульманским большинством, в котором уважают различные религии: «Азербайджан — это мусульманская светская страна, страна, где относятся с уважением к любой религии, и именно это Азербайджан пытается сохранить. Поэтому было принято решение о единой школьной форме. Это не было направлено против хиджабов, но школьники должны ходить в школьной форме».

Он выразил надежду, что попытки политизировать эту тему не приведут к радикализации общества. По его оценке, важно не допустить, чтобы религиозные вопросы превращались в инструмент внешнего давления и внутреннего раскола.

По его мнению, Баку не должен выбирать между Израилем и Турцией, поскольку отношения с каждым из партнеров строятся исходя из собственных интересов страны.