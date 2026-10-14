Президент Азербайджана Ильхам Алиев и израильский коллега Ицхак Герцог обсудили в Баку 14 октября двусторонние отношения и международную повестку. Об этом сообщает сайт главы азербайджанского государства.

Герцог поздравил Азербайджан с председательством в Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). Он отметил, что продолжение председательства страны в этой структуре в 2026–2028 годах говорит о высоком уровне доверия к республике.

Президент Израиля высоко оценил усилия Азербайджана в качестве председателя СВМДА по расширению практического сотрудничества и укреплению доверия между участниками форума.

Алиев поблагодарил Герцога за высокую оценку. Он подчеркнул, что Азербайджан продолжает усилия по укреплению взаимного доверия и развитию практического сотрудничества между странами – участницами СВМДА.

Стороны также обменялись мнениями о развитии отношений между Азербайджаном и Израилем, а также по вопросам международной и региональной повестки.