Власти США обсуждают возможность новых ударов по Ирану, целью которых может стать ликвидация представителей жесткого крыла руководства Исламской Республики, сообщает NBC News со ссылкой на американского чиновника и источник, знакомый с ходом обсуждений.

Сторонники такого шага в администрации считают, что это поможет президенту США Дональду Трампу завершить войну. Однако противники этой идеи предупреждают: ликвидация иранских руководителей может лишь ужесточить позицию Тегерана и подорвать доверие к будущим мирным переговорам.

Серьезные опасения вызывает и возможное усиление угроз безопасности американских чиновников. Так, министр финансов США Скотт Бессент из-за угроз со стороны Ирана ранее переехал на военную базу в районе Вашингтона.

По данным источников NBC News, Трамп пока не принял окончательного решения. Возможность ликвидации иранских руководителей обсуждается уже давно, но в последние недели дискуссии активизировались на фоне поисков путей завершения войны.

В начале войны в результате ударов США и Израиля погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи, который руководил страной 36 лет. В марте его преемником стал сын Моджтаба Хаменеи. Он также пострадал от авиаударов и некоторое время не появлялся на публике.

Некоторые американские чиновники и эксперты считают Моджтабу Хаменеи сторонником еще более жесткой линии, чем его отец.