Глава Пентагона Пит Хегсет до сих пор не подписал документ о поставке Украине 48 ракет для систем Patriot, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Это письмо находится в США, и там, врать не буду о 60, ну хотелось бы, но точно есть один договор на 48 ракет. К сожалению, Хегсет пока это не подписал, поэтому это зависит исключительно от него», – сказал Зеленский на совместной пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Петером Мадьяром.

По словам украинского лидера, Киев рассчитывает получить около 50 таких ракет.

«Ну, а если там хотят 60 передать, мы только за», – добавил президент.

Зеленский также рассказал о помощи Украине средствами ПВО в рамках программы PURL.

«Первое, я хочу поблагодарить, потому что там есть пакет ракет AIM для F-16, а также для систем ПВО NASAMS. И F-16, и NASAMS работают у нас как ПВО», – подчеркнул глава государства.

При этом Украина пока не получила лицензии на производство ракет для Patriot, хотя, по словам Зеленского, ранее получила устные заверения от Белого дома, подтверждение от президента США Дональда Трампа и его команды, а также положительную реакцию от компаний – производителей ракет PAC-2 и PAC-3.

Украинский лидер также заявил, что хотел бы ускорить начало производства ракет для Patriot в Германии, назвав этот вопрос «очень острым».