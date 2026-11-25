Армения рассчитывает укрепить свою энергосистему за счет расширения сотрудничества с Турцией, Азербайджаном, Грузией и Ираном, заявил заместитель министра иностранных дел и международной торговли страны Ваан Костанян в интервью Общественному телевидению Армении.

По его словам, политика изоляции не приносит стране пользы, тогда как развитие энергетических связей с соседями откроет дополнительные экономические возможности и повысит надежность энергоснабжения.

Говоря о сотрудничестве с Турцией и Азербайджаном, Костанян пояснил, что на первом этапе стороны рассматривают возможность соединения энергосистем по островному принципу. В дальнейшем их можно будет полностью синхронизировать, однако для этого Армении придется привести свою энергосистему в соответствие с европейскими техническими стандартами.

«Турция является частью европейского энергетического пространства, которое действует по высоким техническим и нормативным стандартам. Это будет означать не просто синхронизацию с Турцией, а подключение к европейскому энергетическому пространству», – подчеркнул Костанян.

Он также напомнил, что Армения уже реализует проекты по развитию энергетической инфраструктуры с Грузией и строит третью линию электропередачи с Ираном.