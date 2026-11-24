В результате атаки хуситов из йеменской вооруженной группировки «Ансар Аллах» на небоскреб в финансовом районе Эр-Рияда пострадали 11 человек, сообщило Управление гражданской обороны Саудовской Аравии.

«Одна из башен финансового центра в городе Эр-Рияд подверглась террористической атаке со стороны террористической группировки хуситов, в результате чего пострадали 11 человек», – говорится в заявлении ведомства, опубликованном в соцсети X.

Среди пострадавших – двое граждан Саудовской Аравии и девять иностранцев: двое индийцев, трое непальцев и четверо египтян.

Ранее коалиция во главе с Саудовской Аравией, ведущая боевые действия против йеменских хуситов, сообщила, что небоскреб в финансовом районе Эр-Рияда стал целью террористической атаки.