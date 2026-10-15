В соответствии с планом двустороннего военного сотрудничества между Министерством обороны Азербайджана и Генеральным штабом Вооружённых сил Италии на 2026 год в Баку состоялась экспертная встреча в области поисково-спасательной деятельности.

Для участия во встрече в нашу страну прибыла группа военнослужащих Вооружённых сил Итальянской Республики.

В рамках визита гости посетили базу ВВС Азербайджана, где ознакомились с авиационной техникой и лётными средствами, состоящими на вооружении, а также с повседневной деятельностью военнослужащих и условиями несения службы.