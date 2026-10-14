Новые тарифы Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на операции в Межбанковском карточном центре (МКЦ) не распространяются напрямую на граждан. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

В ЦБА пояснили, что комиссии будут взиматься только с участников инфраструктуры — банков и платежных организаций — за операции, обрабатываемые в системе МКЦ.

«Комиссии будут взиматься непосредственно с институтов-участников за операции, обрабатываемые в системе МКЦ, и не применяются напрямую к конечным пользователям — гражданам», — говорится в заявлении.

Новые тарифы утверждены решением правления ЦБА от 15 сентября 2026 года и вступят в силу с 1 апреля 2027 года.