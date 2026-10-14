В Азербайджане с 1 апреля 2027 года вступят в силу новые тарифы на обработку денежных переводов с карты на карту. В зависимости от суммы операции плата составит от 3 гяпиков до 4 манатов.

соответствующие изменения предусмотрены решением Правления Центрального банка Азербайджана (ЦБА) №39/5 от 15 сентября 2026 года, которым утверждены новые тарифы на услуги платежных систем.

Согласно документу, плата за обработку операций по переводу денежных средств с карты и на карту через Межбанковский карточный центр (BKM) будет зависеть от суммы перевода.

Для операций в национальной валюте установлены следующие тарифы:

до 100 манатов включительно — 3 гяпика;

от 100,01 до 1000 манатов — 10 гяпиков;

от 1000,01 до 10 000 манатов — 50 гяпиков;

от 10 000,01 до 40 000 манатов — 2 маната;

свыше 40 000 манатов — 4 маната.

Аналогичная тарифная шкала предусмотрена для переводов в долларах США и евро.

При переводах на сумму до 100 долларов или евро плата за обработку операции составит 0,03 доллара или евро. Для сумм от 100,01 до 1000 единиц валюты тариф установлен на уровне 0,10, от 1000,01 до 10 000 — 0,50, от 10 000,01 до 40 000 — 2, а свыше 40 000 — 4 доллара или евро.

При этом плата за операции в иностранной валюте будет рассчитываться в манатах по официальному курсу Центрального банка на день проведения операции.

В утвержденном документе уточняется, что плату за обработку операций по переводу денежных средств с карты и на карту будет вносить эквайер — банк или другая организация, обеспечивающая прием и обработку соответствующих карточных операций.

Получателем этих средств станет Центральный банк Азербайджана.

Таким образом, установленные тарифы не следует рассматривать как комиссии, которые банки будут автоматически удерживать с граждан при переводах с карты на карту.

Размер комиссий для физических лиц по-прежнему будет определяться тарифной политикой конкретного банка. Банки самостоятельно устанавливают условия обслуживания клиентов, включая лимиты бесплатных переводов и комиссии за их превышение.

Новые тарифы на услуги платежных систем начнут действовать с 1 апреля 2027 года.

Как отмечается, пересмотр тарифной политики направлен на оптимизацию стоимости услуг платежных систем, развитие инновационных платежных решений и повышение доступности платежных услуг в Азербайджане.