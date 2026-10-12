В Баку 37 человек арестованы за грубое нарушение общественного порядка на фоне введения единых требований к школьной форме.

Как сообщили в пресс-службе МВД Азербайджана, группа лиц спровоцировала конфликты с работниками школ из-за применения установленных правил одежды, причинила ущерб государственным образовательным учреждениям, а также предприняла действия, направленные на грубое нарушение общественного порядка, создание препятствий движению транспорта и нормальной работе учебных заведений.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 233 УК Азербайджана (организация действий, повлекших нарушение общественного порядка, либо активное участие в таких действиях). Арестованы 37 человек.

В МВД подчеркнули, что принимаемые меры направлены на обеспечение соблюдения законодательства, предотвращение нарушений общественного порядка и защиту безопасности учащихся, педагогов и других граждан.

Ведомство призвало граждан соблюдать требования закона, не нарушать права окружающих и выполнять законные требования сотрудников полиции.

В МВД предупредили, что меры по обеспечению общественной безопасности и нормальной работы образовательных учреждений продолжатся. Любые противоправные действия будут решительно пресекаться, а виновные — привлекаться к ответственности.