Государство обязано видеть дальше, чем рядовой гражданин. В его распоряжении значительно больше информации о происходящих в обществе процессах, возможных угрозах и последствиях тех или иных решений. То, что обычному человеку сегодня кажется незначительным или излишним ограничением, завтра может обернуться серьёзной проблемой. Поэтому задача государства — не ждать возникновения кризиса, а предвидеть риски и своевременно принимать меры для их предотвращения. Именно с этой точки зрения следует рассматривать уточнение требований к школьной форме в Азербайджане. Речь идёт не просто об одежде учеников и педагогов, а о сохранении светского характера образования, общественного согласия и принципов, на которых строится государство.

В июле 2026 года в законодательстве Азербайджана был дополнительно закреплён светский характер общего образования. В сентябре правительство уточнило требования к школьной форме, а в октябре — к одежде педагогов. Последние предусматривают деловой стиль и исключают элементы одежды, противоречащие светскому характеру образования.

Это решение имеет основания, выходящие далеко за рамки школьной дисциплины.

Любое современное государство объединяет людей с разными убеждениями, традициями и представлениями о жизни. Но такое сосуществование невозможно без институтов, в которых действуют общие правила. Школа — первый из них, с которым человек сталкивается ещё в детстве. В семье ребёнок усваивает представления родителей о религии, морали и общественных отношениях. В школе он впервые оказывается среди людей, которые могут придерживаться совершенно иных взглядов. Именно здесь формируется понимание того, что принадлежность к определённой семье или общине не должна определять положение человека в обществе.

Единая форма помогает закрепить этот принцип. Конечно, одинаковая одежда не устраняет имущественного неравенства, но хотя бы не позволяет превращать его в обязательную ежедневную демонстрацию. С религиозными различиями ситуация сложнее, однако логика общих правил остаётся прежней.

Азербайджан — преимущественно мусульманская страна, но государство здесь светское. Это не противоречие, а сознательно выбранная модель общественного устройства. Гражданин может исповедовать любую религию, однако государственные институты не должны отождествляться ни с одной из них. Особенно важен этот принцип в отношении несовершеннолетних.

Для многих семей хиджаб имеет религиозное значение. Отрицать это бессмысленно. Но столь же бессмысленно утверждать, что каждый ребёнок самостоятельно принимает решение следовать религиозным предписаниям. В детстве убеждения во многом формируются под влиянием родителей, а возможность отказаться от семейной традиции далеко не всегда существует. Разумеется, не всякая девочка носит хиджаб по принуждению. Однако школа должна учитывать и интересы тех детей, которые пока не способны открыто выразить несогласие с требованиями своего окружения.

Есть и менее очевидная проблема. В консервативной среде религиозная одежда иногда превращается в критерий оценки поведения. Девочка с покрытой головой может восприниматься как более благочестивая, чем её одноклассница без платка. Так возникает разделение, не имеющее никакого отношения к знаниям, способностям или человеческим качествам. Государственная школа не должна поддерживать подобную иерархию.

Отдельного внимания заслуживают учителя. Педагог не просто передаёт знания. Для ребёнка, особенно младшего возраста, он обладает авторитетом, которому нередко подражают. Поэтому к учителю предъявляются требования, выходящие за пределы обычных правил поведения взрослого человека. От преподавателя ожидают политической беспристрастности, уважения к различным убеждениям и отказа от навязывания собственных взглядов.

Деловой стиль в одежде педагога можно рассматривать как продолжение этих требований. Подобные нормы существуют во многих профессиональных сферах. Своим внешним видом учитель подаёт пример ученикам, а сдержанная одежда помогает поддерживать деловую атмосферу в классе, не отвлекая внимания детей на личные предпочтения преподавателя.

Подобный подход давно существует за пределами Азербайджана. Во Франции с 2004 года в государственных школах запрещено ношение заметных религиозных символов учащимися, причём независимо от конфессии. Педагоги также обязаны соблюдать строгую религиозную нейтральность.

В Бельгии аналогичные ограничения действуют в государственных школах Фламандского сообщества. Запрет касается видимых религиозных символов, включая хиджаб. В Казахстане, где большинство населения исповедует ислам, требования к школьной форме также основаны на принципе светского образования. Правила запрещают включать в школьную форму элементы одежды, указывающие на религиозную принадлежность.

У Азербайджана собственный исторический опыт. Светское образование, участие женщин в общественной жизни, возможность профессиональной самореализации независимо от религиозных предписаний давно стали частью общественного уклада. Сохранение этих достижений требует не деклараций, а последовательной политики.

При этом важно, чтобы споры вокруг школьной одежды не приводили к лишению детей возможности получать образование и не становились инструментом в руках сил, заинтересованных в дестабилизации ситуации в стране.

Но давайте зададимся простым вопросом: какой хиджаб может быть у ученицы четвёртого или пятого класса? Насколько осознанным является религиозный выбор ребёнка в таком возрасте и не принимают ли за него решение взрослые? Неужели мы так быстро забыли, как ещё несколько лет назад детей использовали в религиозных целях на массовых мероприятиях во время Ашуры и не только? Подобные случаи должны заставлять задуматься прежде всего о защите интересов самих детей.

Именно поэтому нельзя допускать, чтобы столь чувствительный вопрос решался под влиянием сиюминутных эмоций. Они рано или поздно утихнут, а последствия необдуманных решений могут оказаться куда серьёзнее, чем кажется сегодня.

Родители имеют право воспитывать ребёнка в соответствии со своими убеждениями. Но государственная школа не обязана воспроизводить религиозные нормы каждой семьи. Её назначение — дать детям образование и подготовить их к жизни в обществе, где никто не обязан разделять взгляды другого. Именно поэтому единые требования к одежде учеников и педагогов заслуживают поддержки. Светская школа не требует от человека отказаться от веры. Она требует лишь признать, что общие гражданские правила не могут определяться религиозными убеждениями отдельных семей.