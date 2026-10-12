США и Великобритания призвали своих граждан соблюдать повышенные меры безопасности в Саудовской Аравии после атак на аэропорт Эр-Рияда.

Посольство США рекомендовало проявлять особую осторожность при посещении крупных аэропортов страны и следить за изменениями в расписании рейсов. Сотрудникам американского правительства для использования аэропортов Эр-Рияда, Джидды и Даммама требуется специальное разрешение.

МИД Великобритании посоветовал отказаться от поездок в Джидду, Даммам и большинство аэропортов страны, кроме международного аэропорта Медины.

По данным саудовских официальных лиц, на которые ссылалась The Wall Street Journal, в результате ракетного удара по аэропорту имени короля Халида 10 октября погибли 12 человек, еще 309 получили ранения. Были повреждены третий и четвертый терминалы, работу аэропорта временно приостановили.

11 октября представитель хуситов Яхья Сари предупредил о возможных новых ударах по аэропортам Саудовской Аравии и призвал пассажиров воздержаться от их использования.