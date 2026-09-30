Молдова намерена провести переговоры с Азербайджаном и рядом других стран о заключении долгосрочных контрактов на поставку природного газа по более выгодным ценам.

Об этом заявил премьер-министр Василе Тофан на заседании правительства.

По его словам, Кишинев не может влиять на стоимость газа на международных рынках, однако может попытаться зафиксировать цены хотя бы на часть необходимых стране объемов посредством долгосрочных соглашений.

Среди потенциальных поставщиков глава правительства отдельно назвал Азербайджан, а также Катар и Туркменистан.

«Мы поедем туда, где будет этот газ, чтобы найти его и доставить в Молдову. И в Катар, и в Азербайджан, и в Туркменистан, и во все страны. Это сложно. Мы будем ездить и искать этот газ, насколько бы сложно это ни было», — заявил Тофан.

Премьер отметил, что переговоры будут непростыми, поскольку Молдова рассчитывает добиться условий выгоднее текущих рыночных цен. По его словам, власти намерены рассматривать различные варианты поставок, за исключением закупок у России.