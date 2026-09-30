Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил обращение участникам 6-й Азербайджанской международной оборонной выставки ADEX 2026 и 15-й юбилейной Международной выставки «Внутренняя безопасность, охрана и спасательная техника» – Securex Caspian 2026.

«Уважаемые участники выставки и дорогие гости! Поздравляю вас по случаю открытия 6-й Азербайджанской международной оборонной выставки ADEX 2026 и 15-й юбилейной Международной выставки «Внутренняя безопасность, охрана и спасательная техника» – Securex Caspian 2026, сердечно приветствую вас в Азербайджане. Отрадно видеть, что традиционно организуемая в городе Баку выставка ADEX превратилась в одну из самых авторитетных и полезных платформ в сфере оборонной промышленности в регионе. Растущий из года в год интерес к этой выставке, представление здесь многих стран и ведущих компаний наглядно отражают актуальность и международный авторитет данного мероприятия. Эта важная международная выставка, в которой участвуют оборонно-промышленные структуры, военные эксперты и компании дружественных и партнерских стран, создает благоприятные возможности для демонстрации новейших технологий по различным направлениям оборонной промышленности, современных систем вооружения, образцов военной техники, а также инновационных решений, обсуждения новых возможностей сотрудничества и установления взаимовыгодных партнерских связей», — отметил президент Азербайджана.

По словам Ильхама Алиева, укрепление обороноспособности и обеспечение национальной безопасности являются одним из приоритетных направлений государственной политики Азербайджана:

«Оборонная промышленность нашей страны, прошедшая большой путь развития в результате последовательно осуществляемых мер, сегодня вступила в качественно новый этап и значительно расширила свои производственные возможности. Продукция оборонного назначения, производимая на местных предприятиях, занимая важное место в оснащении наших Вооруженных сил, в то же время отличается конкурентоспособностью на международных рынках и с особым интересом воспринимается соответствующими структурами различных стран. Достижения Азербайджана в области оборонной промышленности служат укреплению военно-технического потенциала нашей страны, углублению сотрудничества с дружественными и партнерскими государствами. Качество и надежность продукции оборонной промышленности Азербайджана сегодня высоко оцениваются на международном уровне. Выставка ADEX имеет особое значение с точки зрения представления международной общественности мощи и потенциала оборонно-промышленного комплекса нашей страны, в том числе инновационных технологий, а также современной продукции и новых достижений оборонно-промышленных предприятий наших партнеров».

Президент отметил, что проводимая параллельно с ADEX и в этом году уже в 15-й раз выставка Securex Caspian, в свою очередь, также завоевала большой авторитет как одно из специализированных мероприятий, где демонстрируются передовые технологии в сферах безопасности, охраны, спасения и управления чрезвычайными ситуациями: