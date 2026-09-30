Президент США Дональд Трамп в частном порядке выразил сомнения, что его российский коллега Владимир Путин согласится на энергетическое перемирие с Украиной до зимы. Об этом пишет Kyiv Independent со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

В материале отмечается, что позиция Трампа контрастирует с более оптимистичной оценкой его команды в лице Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера. Утверждается, что они вернулись из Москвы и Киева с впечатлением, «что возможно достижение энергетического перемирия».

«Дональд Трамп не так уверен, как его команда», — сказал один из собеседников издания.

Представитель Белого дома заявил, что Трамп «остается оптимистичным» по достижению соглашения, но не опроверг информацию о сомнениях по поводу энергетического перемирия.