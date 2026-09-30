С 1 октября 2026 года в Азербайджане вступают в силу новые требования к предоставлению финансовыми институтами информации о денежных операциях в Службу финансового мониторинга.

Согласно решению ведомства, для электронных денежных переводов установлен годовой порог в размере 20 тысяч манатов или эквивалента в иностранной валюте. После того как общая сумма электронных переводов клиента с начала календарного года достигнет этой отметки, финансовые организации должны будут передавать в Службу финансового мониторинга информацию о каждом последующем электронном переводе.

Требование распространяется на переводы между счетами, операции без открытия счета и переводы с использованием других платежных инструментов.

Отчетности также подлежат отдельные операции с наличными на сумму 20 тысяч манатов и более. Речь идет, в частности, о внесении и снятии наличных через кассы и терминалы, обмене валюты и других операциях с наличными средствами.

Независимо от суммы в Службу финансового мониторинга должна направляться информация об операциях, вызывающих подозрения в отмывании преступных доходов или финансировании терроризма. Отдельные требования предусмотрены также для операций иностранных политически значимых лиц и связанных с ними лиц, операций с активами лиц под санкциями, а также по счетам религиозных и неправительственных организаций.

Как правило, сведения должны передаваться в течение трех рабочих дней после проведения соответствующей операции.

Кроме того, финансовые организации и другие обязанные лица должны до 31 декабря 2027 года предоставить сведения о бенефициарных владельцах юридических лиц, являющихся их действующими клиентами.