На выставке ADEX 2026 компания Makine Kimya Azerbaijan (MKA) подписала с азербайджанской компанией оборонной промышленности MİRAS меморандум о взаимопонимании по модернизации боевых машин пехоты БМП-1.
Об этом сообщает SavunmaSanayiST.com.
Кроме того, подписан контракт на экспорт учебно-тренировочных самолетов HÜRKUŞ-2 в Азербайджан. А Компания ROKETSAN подписала контракт на экспорт в Азербайджан берегового ракетного комплекса BARBAROS.
Ранее сообщалось, что Турция и Азербайджан подпишут оборонные соглашения на сумму более полумиллиарда долларов.
Makine Kimya Azerbaijan (MKA), Azerbaycanlı savunma sanayii firması MİRAS ile BMP-1 zırhlı muharebe araçlarının modernizasyonununa ilişkin MoU imzaladı. pic.twitter.com/z9j7wq1LSa
— SavunmaSanayiST.com (@SavunmaSanayiST) September 30, 2026
SON DAKİKA | HÜRKUŞ-2’nin Azerbaycan’a ihracatına yönelik devletten devlete sözleşme imzalandı! pic.twitter.com/7F7SZJoXWA
— SavunmaSanayiST.com (@SavunmaSanayiST) September 30, 2026
Azerbaycan ile Türkiye arasındaki TUSAŞ HÜRKUŞ-2 Tedarik Sözleşmesi imzası töreninden görüntüler: https://t.co/XvhzIn1aMq pic.twitter.com/yDk6p3HuJH
— SavunmaSanayiST.com (@SavunmaSanayiST) September 30, 2026
SICAK GELİŞME | ROKETSAN, BARBAROS Kıyı Savunma Sistemi’nin Azerbaycan’a ihracatına yönelik sözleşme imzaladı. pic.twitter.com/zu4Od5KImw
— SavunmaSanayiST.com (@SavunmaSanayiST) September 30, 2026