Турция и Азербайджан подпишут оборонные соглашения на сумму более полумиллиарда долларов.
Об этом заявил глава Управления оборонной промышленности Турции (SSB) профессор Халук Гёргюн:
«Мы подпишем соглашения, которые продемонстрируют взаимную волю Турции и Азербайджана к сотрудничеству.
Общая стоимость подписываемых контрактов превысит полмиллиарда долларов.
Среди них — соглашения и меморандумы, касающиеся военных платформ, сенсорных систем, радаров, производственных объектов, а также развития производственных мощностей и технологических возможностей».
Türkiye ve Azerbaycan’dan yarım milyar dolarlık savunma anlaşmaları
SSB Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün:
Türkiye ve Azerbaycan’ın karşılıklı iradesini ortaya koyacak seviyede sözleşmeler imzalayacağız.
Yarım milyar doların üzerinde sözleşme büyüklüğüne sahip imzalar olacak.… pic.twitter.com/C58lBvh17T
— gdh defence (@gdhdefence) September 30, 2026