Вопрос о возможном перемещении российских зенитных ракетных комплексов С-400 из Турции в одну из дружественных России стран действительно прорабатывается. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, соответствующая тема находится на повестке дня, по ней ведется работа и осуществляются необходимые контакты.

Ранее, 26 сентября, глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Москва может рассмотреть возможность перемещения С-400 из Турции в одну из дружественных стран.

Таким образом, Россия официально подтвердила наличие соответствующих консультаций, однако конкретная страна, куда могут быть перемещены комплексы, пока не называется.