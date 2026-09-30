В Баку и на Абшеронском полуострове 1 октября ожидается переменная облачность, временами пасмурно. Вечером в некоторых пригородных районах возможны кратковременные осадки. Северо-западный ветер днем сменится юго-восточным.

Как сообщили в Национальной службе гидрометеорологии, температура воздуха ночью составит 16-19, днем — 23-26° тепла.

Атмосферное давление — 763 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 60-65, днем — 50-55%.

Начиная с утренних часов в некоторых северных и западных районах Азербайджана местами ожидаются дожди. В отдельных местах возможны интенсивные ливни, грозы и град. Ночью и утром местами ожидается туман. Будет преобладать умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 15-18, днем — 24-28° тепла, в горах ночью — 7-12, днем — 16-21° тепла.