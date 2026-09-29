Вице-премьер Азербайджана Шахин Мустафаев опроверг предположения об использовании территории страны для действий против Ирана, сообщает IRIB.

Об этом Мустафаев заявил на встрече с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсеном Резаи.

«Мы расцениваем позицию президента Азербайджана Ильхама Алиева по завершению боевых действий и установлению мира в ходе 40-дневной войны (конфликта между США и Ираном), как показатель теплых отношений между двумя странами», – сказал вице-премьер.

Он также подчеркнул дружественный характер отношений между Азербайджаном и Ираном.

21:36 Вице-премьер Азербайджана Шахин Мустафаев и секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен РезаиИль обсудили ситуацию вокруг конфликта Тегерана с США и Израилем, сообщает Tasnim.

В ходе встречи иранская сторона заявила, что нападение США и Израиля на Исламскую Республику противоречит всем нормам международного права, а Тегеран решительно защищает себя.

«Трамп попал в такую трясину, из которой не может ни вести переговоры, ни воевать», – заявил Резаи.

По его словам, условия Ирана уже доведены до сведения американской стороны.

Ранее сообщалось, что Мустафаев встретился с иранским президентом Масудом Пезешкианом.