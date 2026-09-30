В Азербайджане с 1 октября вступают в силу новые правила управления кредитными рисками банков, предусматривающие дополнительные меры защиты граждан при дистанционном оформлении кредитов.

Согласно требованиям, утвержденным председателем Центрального банка Азербайджана Талехом Кязымовым, клиент сможет подать заявление в банк и установить полный запрет на дистанционное оформление потребительских кредитов на свое имя, а также на увеличение существующего кредитного лимита.

Снять установленный запрет можно будет при личном обращении в банк либо дистанционно — с использованием усиленной электронной подписи или усиленной аутентификации клиента.

Перед выдачей онлайн-кредита банк должен будет проверить наличие такого запрета не только во внутренней системе, но и через базу Кредитного бюро. Если от имени клиента, установившего ограничение, поступит заявка на дистанционный кредит или увеличение лимита, банк обязан незамедлительно уведомить его через мобильное приложение или SMS.

Кроме того, вводится период ожидания перед выдачей денег по онлайн-кредитам. Если сумма не превышает двух минимальных зарплат, средства можно будет перечислить не ранее чем через 2 часа после заключения или изменения договора. Для сумм свыше двух минимальных зарплат период ожидания составит 24 часа.

Новые требования распространяются не только на банки, но и на небанковские кредитные организации (НБКО).