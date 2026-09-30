Еще один рейс, летевший из Дубая в Тель-Авив, получил указание вернуться в ОАЭ. Об этом сообщают израильские Channel 12 и 9-й канал.

По их данным, судно развернулось на середине пути и вернулось в Дубай.

Утром 30 сентября самолет Boeing 737 авиакомпании Flydubai подал сигнал бедствия 7700, а затем код 7500, который используется при возможном захвате. Перед подлетом к Тель-Авиву лайнер резко изменил курс над северной частью Саудовской Аравии и направился в сторону границы с Иорданией. Сервис Flightradar, зафиксировал резкое снижение самолета на 14 тыс. футов (около 4,2 км) за одну минуту. Связь с экипажем была потеряна, однако восстановилась через несколько минут.

На борту самолета находились 174 пассажира, в том числе 27 детей.

Судно перенаправили на посадку в Саудовскую Аравию, он приземлился в аэропорту Табука около 11:00 по Баку. Самолет сопровождали сначала израильские, а затем саудовские истребители. Пилотов вывели из самолета. Flydubai направит дополнительный рейс из Дубая, который доставит пассажиров в Израиль.