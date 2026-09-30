Стоимость контейнерных перевозок через Каспийское море в сентябре 2026 года увеличилась по сравнению с августом. Участники рынка связывают рост тарифов прежде всего с подорожанием бункерного топлива, а также нестабильной ситуацией на альтернативных морских маршрутах между Китаем и Европой, сообщает ценовое агентство Argus.

Доставка 40-футового контейнера повышенной вместимости (40HC) из китайского Сианя в Алят/Абшерон в Азербайджане в сентябре обходилась в $6 750–7 200 против $6 700–7 100 месяцем ранее. У небольших операторов тарифы могут быть на 5–10% выше, а некоторые перевозчики называли цены до $7 300 за контейнер.

Одной из основных причин повышения ставок стал резкий рост стоимости бункерного топлива в Каспийском и Черном морях. Дополнительное давление на рынок оказывает нежелание части судовладельцев направлять суда в южную часть Черного моря.

При этом конкуренция с альтернативными маршрутами, в том числе Северным морским путем, сдерживает дальнейшее увеличение тарифов.

Стоимость доставки из Сианя до терминалов в Тбилиси и Поти в сентябре осталась на уровне $6 900–7 200 за 40HC. Время перевозки по маршруту Сиань — Алтынколь — Актау — Алят — Абшерон также практически не изменилось и составляет 14–19 суток.

Незначительно выросли и тарифы на перевозку контейнеров из Сианя в турецкие порты Амбарлы и Мерсин через Азербайджан — до $7 200–8 000 против $7 200–7 900 в августе.

Дефицита порожних контейнеров при этом не наблюдается. По оценкам экспедиторов, к концу сентября в Азербайджане, Грузии и Казахстане простаивали около 3,5–3,7 тыс. контейнеров, что примерно соответствует августовскому уровню.