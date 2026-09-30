На официальной странице Baku Initiative Group в Youtube опубликован короткометражный фильм «Этническая чистка азербайджанцев: утраченная родина, стёртое наследие», посвящённый истории массовых выселений азербайджанского населения с территорий современной Армении, а также судьбе азербайджанского и мусульманского культурного наследия.

В фильме отправной точкой рассматривается заключение Туркменчайского договора 1828 года, после которого демографическая ситуация на Южном Кавказе претерпела существенные изменения. Изменения в этническом составе региона связаны с переселенческой политикой Российской империи, и в 1905–1906 годах начался первый этап этнических чисток в отношении азербайджанского населения.

Отдельное внимание уделяется событиям 1905–1907 годов, а также массовому насилию в Баку и других районах Азербайджана в 1918 году. Вооружённые формирования, связанные с армянским националистическим движением и партией «Дашнакцутюн», совершали нападения на азербайджанские населённые пункты, в том числе на мирное население, что привело к массовому исходу азербайджанцев с мест их проживания.

Период 1918–1920 годов был одним из наиболее масштабных этапов насильственного выселения. В результате насилия и этнических чисток около 500 тысяч азербайджанцев были вынуждены покинуть свои исторические места проживания, а значительная часть беженцев погибла. Особо подчёркивается, что жертвами насилия становились женщины, дети, пожилые люди и мирные жители.

Следующий этап, рассматриваемый в фильме, относится к 1948–1953 годам. Более 150 тысяч азербайджанцев были вынуждены покинуть места своего проживания в Армянской ССР. Этот процесс связан с переселением армян из-за рубежа в Армянскую ССР в 1946–1947 годах и последовавшими административными и политическими мерами в отношении азербайджанского населения.

Жители азербайджанских населённых пунктов в районах Еревана, Гёйчи, Зангезура, Даралагяза, Лори, Амася и других исторических регионах подвергались давлению и были вынуждены переселяться в Кура-Аразскую низменность Азербайджана.

События 1988–1991 годов были заключительным этапом массового изгнания азербайджанцев из Армянской ССР. По приведённым в картине данным, около 250 тысяч азербайджанцев были вынуждены покинуть свои дома. Указывается также, что в результате событий 216 человек погибли, ещё 1 154 получили ранения различной степени тяжести.

В этот период азербайджанское население полностью покинуло ряд населённых пунктов в Мегринском, Гаракилисском, Кафанском и Горисском районах. В частности, речь идёт о семи населённых пунктах Мегринского района, 11 — Гаракилисского, 41 — Кафанского и четырёх — Горисского района.

Что касается международно-правовых аспектов вопроса, приводятся положения статьи 12 Международного пакта о гражданских и политических правах, нормы международного гуманитарного права, а также положения Конвенции ООН о статусе беженцев 1951 года. Эти документы являются правовой основой для требований о безопасном и достойном возвращении перемещённого населения и восстановлении его имущественных прав.

В связи с этим требование западных азербайджанцев о возвращении на места прежнего проживания является мирной и законной инициативой, основанной на международно признанных правах.

Также говорится о судьбе азербайджанского культурного наследия на территории Армении. Авторы заявляют о разрушении мечетей и кладбищ, изменении более двух тысяч азербайджанских топонимов и искажении исторических сведений. Кроме того, в фильме приводится оценка, согласно которой было уничтожено около пяти тысяч исторических и культурных памятников и других объектов.

В заключительной части BIG заявляет, что неоднократно обращалась в ЮНЕСКО с призывом направить мониторинговую миссию в Армению для изучения состояния азербайджанского и мусульманского культурного наследия, однако такая миссия до настоящего времени не была направлена.