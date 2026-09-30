Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось судебное заседание по уголовному делу бывшего председателя Совета аксакалов Имишлинского района Салеха Самедова, задержанного Службой государственной безопасности (СГБ).

Состав суда объявил о завершении судебного следствия, передает АПА.

Затем выступивший государственный обвинитель предложил приговорить обвиняемого Салеха Самедова к 9 годам лишения свободы с лишением права занимать должности сроком на 3 года.

Адвокат защиты попросил время для выступления.

Следующее заседание назначено на 7 октября, 11:45.