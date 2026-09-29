Представитель организации – члена Национального форума НПО Азербайджана Нигяр Рамазанова выступила на встрече, состоявшейся 28 сентября в Женеве на полях 63-й сессии Совета ООН по правам человека.

В своем выступлении Рамазанова обратила внимание на сохраняющуюся угрозу, которую представляют мины на территориях Азербайджана, а также подняла вопрос о судьбе пропавших без вести.

Она подчеркнула гуманитарные последствия минного загрязнения и отметила важность установления судеб людей, которые до сих пор числятся пропавшими без вести, в рамках усилий по защите прав человека и обеспечению прочного мира в регионе.

