Россия получила рекордную с 2022 года недельную выручку от морского экспорта нефти – стоимость поставок за неделю к 27 сентября достигла $2,75 млрд, сообщает Bloomberg.

По данным агентства, за отчетную неделю из российских портов экспортировали в среднем 3,99 млн баррелей сырой нефти в сутки. Оценочная стоимость поставок оказалась примерно на $180 млн выше, чем неделей ранее, и стала максимальной с начала 2022 года.

Рост нефтяных доходов обеспечили увеличение объемов экспорта и повышение цен на мировом рынке на фоне перебоев с поставками с Ближнего Востока. В середине сентября стоимость российской нефти Urals, отправляемой из западных портов, превышала $110 за баррель, а дальневосточный сорт ESPO, который в основном закупает Китай, торговался выше $120.

В среднем за четыре недели к 27 сентября валовая стоимость российского морского экспорта нефти составляла $2,39 млрд в неделю. Это на $290 млн больше показателя за предыдущий четырехнедельный период и максимум с конца мая.

При этом речь идет об оценке валовой стоимости экспортируемой нефти, а не о чистых доходах российского бюджета или нефтяных компаний. На итоговые бюджетные поступления влияют налоги, скидки к рыночным котировкам, логистические и страховые расходы, а также валютный курс.