Отношения Азербайджана и Германии выходят на новый этап. Подписанная в июле декларация о стратегической повестке двустороннего партнерства обозначила новые направления сотрудничества — от энергетики и торговли до транспортной взаимосвязанности и региональной безопасности. Как в Берлине видят практическое наполнение стратегического партнерства с Баку? Какую роль Азербайджан может сыграть в энергетической стратегии Германии и развитии Среднего коридора? И какое место Южный Кавказ занимает во внешнеполитической повестке Берлина?

Об этом, а также о перспективах отношений Азербайджана с Европейским союзом и роли Германии в мирном процессе между Баку и Ереваном — в эксклюзивном интервью Minval Politika с новоназначенным чрезвычайным и полномочным послом Федеративной Республики Германия в Азербайджанской Республике Дирком Лельке.

— В июле Германия и Азербайджан подписали декларацию о стратегической повестке двустороннего партнерства. На ваш взгляд, какие практические изменения необходимы, чтобы это партнерство стало действительно стратегическим, а не осталось преимущественно политической декларацией?

— Совместная декларация служит прекрасной основой, которая закрепляет нашу общую приверженность углублению сотрудничества в таких ключевых сферах, как энергетика, транспортная взаимосвязанность и безопасность. Однако реальный переход к стратегическому партнерству — это непрерывный процесс укрепления доверия.

Речь идет не о резком переходе, а о последовательном практическом воплощении ключевых положений соглашения — в частности, об оптимизации Среднего коридора, развитии водородной инфраструктуры и расширении торговли.

Используя такие механизмы, как уже действующая Рабочая группа высокого уровня по торговле и инвестициям, а также недавно созданный Азербайджано-германский деловой совет, и поддерживая регулярные рабочие контакты и взаимные визиты, мы постепенно превращаем эти политические цели высокого уровня в конкретные реалии повседневного делового сотрудничества.

— Азербайджан уже поставляет газ в Германию, в то время как Берлин стремится и дальше сокращать энергетическую зависимость от России. Насколько значимую роль Азербайджан может играть в долгосрочной энергетической стратегии Германии — не только как поставщик газа, но и в сфере зеленой энергетики и водорода?

— Азербайджан остается важным партнером Германии и Европы в сфере энергоснабжения и энергетической безопасности. Всего несколько дней назад, на полях II Азербайджанского международного инвестиционного форума здесь, в Баку, немецкие энергетические компании подписали новые соглашения со своими азербайджанскими партнерами, что свидетельствует о заинтересованности в продолжении и расширении сотрудничества.

Азербайджан также обладает значительным потенциалом в сфере возобновляемой энергетики, и это направление открывает широкие возможности для германо-азербайджанского сотрудничества. Германия является одним из мировых лидеров в области зеленой энергетики и уже производит около 60% своей электроэнергии из возобновляемых источников. Опыт и технологии, лежащие в основе этого показателя, — безусловно, то, что Германия может предложить в рамках нашего сотрудничества.

— Берлин и Баку договорились расширять торгово-инвестиционное сотрудничество и создали совместный Деловой совет. Какие сферы, помимо энергетики, вы считаете наиболее перспективными для увеличения германских инвестиций и расширения технологического участия Германии в Азербайджане?

— Германия уже является шестым крупнейшим торговым партнером Азербайджана и входит в десятку ведущих инвесторов в ненефтегазовый сектор страны. Существует значительный потенциал для дальнейшего расширения нашего экономического и делового сотрудничества в самых разных отраслях. Например, немецкий частный сектор хорошо осведомлен о потенциале Азербайджана в сфере логистики, транзита и транспортной взаимосвязанности в целом.

Сельское хозяйство и устойчивые технологии — еще одно перспективное направление, где высокое качество немецких инженерных решений и технологий может сочетаться со значительным потенциалом Азербайджана.

— Средний коридор приобретает все большее значение на фоне существенных изменений традиционных торговых и транспортных маршрутов между Европой и Азией. Может ли Германия рассматривать Азербайджан как один из ключевых логистических узлов, связывающих Европу, Южный Кавказ и Центральную Азию?

— Безусловно. Достаточно взглянуть на карту — географическое и геополитическое положение Азербайджана говорит само за себя. В последние годы Азербайджан вложил значительные средства в развитие своей инфраструктуры, логистики, торговли и транспортного сектора. Проделанная работа и достигнутый прогресс действительно впечатляют. Вместе с тем сохраняются определенные вызовы, в частности необходимость дальнейшего укрепления региональной интеграции.

— Канцлер Фридрих Мерц заявил о готовности Германии содействовать укреплению мира между Азербайджаном и Арменией. Учитывая уже достигнутый прогресс в мирном процессе, какую конкретную роль Берлин все еще может играть и где, на ваш взгляд, проходит граница между конструктивным европейским участием и процессом, который прежде всего должен осуществляться самими Баку и Ереваном?

— Германия была готова поддерживать мирный процесс с самого начала конфликта. Сегодня мы рассматриваем как очень позитивный знак то, что теперь Баку и Ереван самостоятельно ведут этот процесс и несут за него ответственность.

Условия прочного мира должны быть согласованы самими двумя странами. Берлин может выступать в роли содействующей стороны, если в этом возникнет необходимость, — будь то предоставление площадки для переговоров, поддержка мер по укреплению доверия или содействие практической долгосрочной региональной интеграции после достижения соглашения.

— Укрепляя отношения с Азербайджаном, Германия одновременно активно поддерживает более тесное сближение Армении с Европейским союзом. Может ли Берлин использовать свои тесные отношения с обеими странами для содействия формированию новой региональной архитектуры на Южном Кавказе или конкурирующие интересы по-прежнему ограничивают такую возможность?

— Стабильный, мирный и процветающий Южный Кавказ отвечает общим интересам, поскольку региональная стабильность является наилучшей основой для обеспечения безопасности, развития бизнеса, торговли и устойчивого развития всех стран региона.

В конечном счете устойчивую региональную архитектуру невозможно сформировать извне. Подлинное доверие выстраивается непосредственно между самими странами, и этот процесс должен основываться на воле их народов.

Поддерживая прочные и конструктивные отношения как с Азербайджаном, так и с Арменией, Германия остается приверженной поддержке любых двусторонних или региональных инициатив, способствующих укреплению взаимного доверия и развитию экономической взаимосвязанности.

— В последние месяцы также заметно активизировался диалог между Азербайджаном и Европейским союзом. Может ли нынешнее сближение Баку и Берлина способствовать выходу отношений Азербайджана и ЕС на новый уровень и какие вопросы остаются основными препятствиями для более глубокого сотрудничества?

— Прочное партнерство между Азербайджаном и Европейским союзом способствовало бы укреплению региональной стабильности, и Германия искренне приветствует наблюдаемую в последнее время активизацию этого диалога.

Берлин может сыграть роль позитивного катализатора, поскольку мы искренне надеемся, что в дальнейшем отношения между Азербайджаном и ЕС будут развиваться в более позитивном, конструктивном и дружественном ключе.

— Результаты недавних выборов в Саксонии-Анхальт продемонстрировали значительный рост поддержки «Альтернативы для Германии» и усиление политической поляризации в стране. В какой степени эти внутриполитические изменения могут повлиять на внешнеполитические приоритеты Берлина и роль Германии в Европе и соседних регионах?

— Важно помнить, что это были местные, а не федеральные выборы. Их результаты не окажут абсолютно никакого влияния на внешнеполитические приоритеты Германии.