Турецкая компания представила на выставке ADEX 2026 семейство лёгких тактических FPV-дронов BAZNA, включая модели с карбоновым шасси и возможностью использовать оптоволоконную связь для увеличения дальности полёта.

Как рассказали в компании, линейка включает дроны трёх размеров — BAZNA V7, V10 и V15. Их взлётная масса составляет от 1,2 до 6,7 кг, а дальность полёта стандартных версий достигает 9 км. При использовании оптоволоконной катушки дальность, по данным производителя, может увеличиваться до 15–20 км и более.

Наиболее крупная модель BAZNA V15 имеет взлётную массу 6,7 кг и способна нести до 5 кг полезной нагрузки. Время полёта с максимальной нагрузкой составляет около 15 минут, а со стандартной нагрузкой 1,5 кг — до 30 минут.

Известно, что аппарат не является подводным дроном в классическом понимании: он может находиться под водой в скрытом положении, а затем всплывать и взлетать с поверхности.

Он может ждать в воде до одного дня. Такой аппарат может оставаться практически незаметным под водой, ожидая заданного момента, после чего всплыть и выполнить задачу. Дрон также рассчитан на эксплуатацию в условиях дождя, грязи и снега.

Конструкция представленных FPV-дронов выполнена с использованием карбонового волокна. Шасси не предназначено для изготовления на обычном 3D-принтере.

Согласно представленным техническим характеристикам, семейство BAZNA относится к тактическим FPV-камикадзе и предусматривает различные варианты полезной нагрузки, включая боеприпасы.