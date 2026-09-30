Азербайджанский инвестиционный холдинг (AİH) и китайский Silk Road Fund (SRF) создают совместный инвестиционный фонд.

Как сообщили в AİH, общий капитал фонда составит 7,5 млрд китайских юаней (около $1 млрд).

Фонд будет финансировать инвестиционные проекты в Азербайджане, а также в других странах — участницах китайской инициативы «Один пояс, один путь». Он создаст рамки для совместного рассмотрения инвестиционных возможностей AİH и SRF и финансирования перспективных проектов. Новый механизм откроет дополнительные возможности для расширения инвестиционного сотрудничества и привлечения долгосрочного капитала в различные проекты.

Создание фонда основано на Рамочном соглашении, подписанном между AİH и SRF в апреле 2025 года.

Учреждение фонда — важный шаг в углублении инвестиционного сотрудничества между Азербайджаном и Китаем. AİH и SRF планируют продолжить совместную работу по выявлению и финансированию проектов, представляющих взаимный интерес.