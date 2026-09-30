Милли Меджлис Азербайджана одобрил соглашение между правительствами Азербайджана и Монголии о воздушном сообщении.

Документ создает правовую основу для организации авиаперевозок пассажиров, багажа, грузов и почты между двумя странами. Стороны смогут назначать одну или несколько авиакомпаний для выполнения рейсов по согласованным маршрутам.

Согласно приложению к соглашению, азербайджанские авиакомпании смогут выполнять рейсы из Баку, Гянджи, Нахчывана, Лянкярана, Габалы и Загаталы в монгольские города Улан-Батор, Ховд и Чойбалсан. Перевозчикам также разрешается заключать соглашения о код-шеринге.

Документ регулирует вопросы авиационной безопасности, взаимного признания сертификатов и лицензий, таможенных и налоговых льгот для воздушных судов и их оборудования, а также перевода доходов авиакомпаний.

Соглашение предусматривает возможность полетов над территорией другой страны без посадки, технических остановок и выполнения коммерческих перевозок по согласованным маршрутам.

После обсуждения законопроект о ратификации соглашения был принят Милли Меджлисом в первом чтении.