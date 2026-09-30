Россия с признательностью восприняла высокую оценку президенту Владимиру Путину, которую лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал на пресс-конференции в Германии. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Токаев назвал Путина наиболее приемлемым для всего мира руководителем России, как бы «это ни странно» звучало для русофобски настроенных европейцев.

«Мы очень высоко ценим и признательны президенту Казахстана за ту оценку, которую он дал президенту Путину», — указал Песков.

Он также отметил, что Россию и Казахстан связывают отношения стратегического партнерства, и Москва очень ими дорожит.