В Азербайджане предлагается ввести дополнительный механизм пенсионного обеспечения в виде ежемесячной надбавки. В случае принятия поправок ее получат бывшие государственные должностные лица, госслужащие, депутаты, дипломаты и др. Данные нормы включены в законопроект, который сегодня, 30 сентября, рассматривается Милли Меджлисом в первом чтении.

Согласно проекту, надбавка будет назначаться уже получающим трудовую пенсию лицам, достигшим пенсионного возраста, а в предусмотренных случаях — гражданам, которым пенсия назначена до достижения пенсионного возраста в связи с инвалидностью с нарушением функций организма на 81–100%.

В первую очередь речь идет о бывших высокопоставленных лицах, имеющих не менее 15 лет стажа. В перечень входят вице-президент, премьер-министр и его заместители, премьер-министр и заместители премьер-министра Нахчыванской АР, полномочный представитель президента в Нахчыване и его заместители, руководители и заместители руководителей центральных органов исполнительной власти, руководители центральных органов исполнительной власти Нахчывана, а также главы местных органов исполнительной власти.

В этот же перечень включены члены Совета по медиа и вещанию Азербайджана, а также бывшие члены Совета по телевидению и радио Нахчыванской АР, существовавшего до 27 декабря 2023 года.

Отдельно предусмотрено право на надбавку для бывших государственных служащих. Для них требуется в общей сложности не менее 15 лет стажа на должностях государственной службы, а также на должностях, перечисленных в соответствующих пунктах проекта.

При этом предусмотрен особый порядок для граждан, которые работали в законодательных, исполнительных и судебных органах в период с 18 октября 1991 года до вступления в силу закона «О государственной службе» в 2000 году. В проекте также упоминаются лица, служившие в государственных, советских и партийных органах до 18 октября 1991 года — по перечню, который должен определить уполномоченный государственный орган.

Отдельные критерии установлены для лиц, занимавших мандатные и иные специальные должности. Право на ежемесячную пенсионную надбавку предлагается предоставить бывшим депутатам, если они имеют страховой стаж продолжительностью не менее половины срока депутатских полномочий. Исключение составят депутаты, лишенные мандата по вступившему в законную силу судебному приговору, а также лица, утратившие депутатские полномочия из-за отсутствия без уважительной причины на заседаниях парламента.

Аналогичное требование по страховому стажу — не менее половины срока полномочий — устанавливается для бывших членов Счетной палаты, омбудсменов и членов Центральной избирательной комиссии.

Ежемесячная пенсионная надбавка предлагается и для бывших сотрудников дипломатической службы. Для этого необходимо иметь в общей сложности не менее 15 лет стажа на должностях, предусматривающих дипломатическое звание, а также на ряде государственных должностей, перечисленных в законопроекте. Из числа получателей исключаются, в частности, сотрудники, лишенные дипломатических званий, а также лица, прекратившие службу в связи с прекращением гражданства Азербайджана.

Кроме того, в законопроекте предусмотрена специальная норма для государственных служащих, чья служба была прекращена в связи с созданием публичного юридического лица на базе государственного органа. Если на момент прекращения государственной службы служащему оставалось не более двух лет до достижения пенсионного возраста, он сможет претендовать на ежемесячную пенсионную надбавку при наличии не менее 13 лет стажа государственной службы. То есть для этой переходной категории предусмотрен более низкий порог стажа — 13 лет вместо общего требования в 15 лет.

Отдельный раздел посвящен военнослужащим. Ежемесячную пенсионную надбавку предлагается назначать военнослужащим соответствующей системы, которым назначается трудовая пенсия в соответствии с установленными правилами. Из этой категории исключаются военнослужащие, лишенные воинских званий, и военнослужащие срочной действительной службы. Размер надбавки для военнослужащих будет определяться по правилам, установленным для ежемесячной пенсионной надбавки, и будет связан с их последним воинским званием.

Для военнослужащих с инвалидностью предусмотрены разные размеры. Законопроект отдельно устанавливает размеры надбавки для военнослужащих с инвалидностью.

Если инвалидность связана с войной, предлагаются следующие размеры соответствующей надбавки:

81–100% нарушения функций организма — 100%;

61–80% — 80%;

31–60% — 55%.

Для инвалидности, не связанной с войной, предлагается установить:

81–100% — 70%;

61–80% — 55%;

31–60% — 35%.

При этом в проекте отдельно указано, что к категории военной инвалидности относятся также случаи, когда инвалидность была установлена при исполнении служебных обязанностей.

Если лицо, имеющее право на ежемесячную пенсионную надбавку, умирает, соответствующее право предлагается предоставить членам семьи, которым назначена пенсия по случаю потери кормильца. Сумма будет распределяться между членами семьи, наделенными таким правом. Если один из членов семьи выберет другой вид трудовой пенсии, либо определенное социальное пособие, его доля ежемесячной пенсионной надбавки будет распределяться между остальными членами семьи.

В проекте прямо указано, что ежемесячная пенсионная надбавка будет назначаться уполномоченным государственным органом и выплачиваться за счет средств государственного бюджета. При этом конкретный размер ежемесячной надбавки должен определяться соответствующим уполномоченным органом.

Для бывших государственных служащих и ряда высокопоставленных должностных лиц расчет должен производиться с учетом заработной платы за последние 24 месяца службы либо любые последовательные 60 месяцев. Для определения надбавки учитывается также классификация должности.

Отдельно законопроект регулирует соотношение новой ежемесячной пенсионной надбавки и уже существующих надбавок за выслугу. Если человеку уже назначена надбавка к трудовой пенсии за выслугу и он получает право на новую ежемесячную пенсионную надбавку, выплата надбавки за выслугу прекращается с даты назначения новой выплаты. То есть проект не предусматривает автоматического суммирования двух надбавок.

Кроме того, если человек получает новую ежемесячную пенсионную надбавку и продолжает работать на должностях, перечисленных в проекте, выплата такой надбавки в предусмотренных случаях может быть приостановлена. Для отдельных категорий установлено, что при продолжении работы выплачивается 50% назначенной ежемесячной пенсионной надбавки.

Законопроект содержит переходные положения. Если до вступления новых норм в силу у человека уже возникло право на надбавку к пенсии за выслугу, но она еще не была назначена, предлагается применять действовавшие ранее нормы законодательства.

Для отдельных военнослужащих также устанавливается переходный период продолжительностью пять лет. Если право на пенсию у соответствующих военнослужащих возникнет в течение пяти лет после 1 октября 2026 года, при расчете будет учитываться условный пенсионный капитал. Если фактически накопленный на индивидуальном счете пенсионный капитал окажется выше условного, для назначения пенсии будет использоваться фактически зарегистрированный капитал.

Таким образом, законопроект предлагает не просто новую выплату для отдельных категорий пенсионеров. Он одновременно меняет саму конструкцию специальных пенсионных выплат: вводится ежемесячная пенсионная надбавка, определяется круг ее потенциальных получателей, устанавливаются специальные правила для военнослужащих и инвалидов, а действующие надбавки за выслугу в предусмотренных случаях заменяются новым механизмом.

При этом документ пока является законопроектом и рассматривается в первом чтении. Его положения могут быть изменены в ходе дальнейшего парламентского рассмотрения.