Бывший вице-губернатор Андаманских и Никобарских островов и Пудучерри, ветеран вооруженных сил Бхопиндер Сингх написал в колонке для издания The Daily Pioneer, что Азербайджан выстроил внешнюю политику, позволяющую ему сохранять тесные отношения с разными центрами силы, не попадая в зависимость ни от одного из них.

«Баку не балансирует между друзьями и врагами. Он балансирует между интересами своих друзей, соседей и необходимостью собственного выживания. В эпоху, все больше одержимую блоковым мышлением, Азербайджан предлагает совсем иной урок. Возможно, самая сильная позиция для небольшого государства заключается не в том, чтобы выбрать сторону, а в том, чтобы сделать так, чтобы каждая сторона была заинтересована в отношениях с тобой», – пишет автор.

По его словам, Азербайджан — одна из тех стран, на примере которых привычные представления о геополитике начинают выглядеть недостаточными. Это преимущественно шиитская страна, которая при этом остается глубоко светской, культурно тюркской и стратегически близкой Израилю.

С Турцией Азербайджан связывает почти братский союз, с Пакистаном — стратегическое партнерство. Баку также углубляет отношения с Китаем и одновременно в силу географии вынужден поддерживать диалог с Ираном — своим шиитским соседом.

На бумаге все это может выглядеть как набор противоречий, однако на практике представляет собой вполне последовательную стратегию, отмечает Сингх.

По его мнению, Баку овладел искусством быть близким к партнерам, не становясь от них зависимым. Азербайджан не строит внешнюю политику вокруг идеологических лагерей, а исходит прежде всего из собственных интересов. Религия не диктует его дипломатию. То же самое касается географии и даже дружеских отношений.

Именно поэтому Израиль и Турция могут спокойно сосуществовать во внешнеполитической архитектуре Баку. Турция дает Азербайджану стратегическую глубину и особенно тесные политические связи. Израиль – сотрудничество в сфере обороны, разведки, технологий и энергетики. Пакистан обеспечивает политическую солидарность и важное партнерство в мусульманском мире. Китай предлагает капитал, транспортные проекты и ещё один канал взаимодействия с крупной державой.

Иран при этом остается соседом, которого невозможно игнорировать и с которым нельзя допустить окончательного разрыва отношений.

Автор подчеркивает, что примечателен не сам факт наличия у Азербайджана всех этих связей, а то, что Баку удалось не позволить им вступить в противоречие друг с другом.

Он называет это стратегической неоднозначностью, но уточняет, что речь не идет об отсутствии четкой позиции. Напротив, Баку, по его словам, хорошо понимает собственные интересы. Неоднозначность заключается лишь в нежелании сводить их к принадлежности к одному геополитическому лагерю.

Азербайджан может быть стратегическим партнером Израиля, не превращаясь в его прокси. Он может оставаться ближайшим союзником Турции, не становясь простым продолжением Анкары. Баку может развивать отношения с Пакистаном, не перенимая полностью пакистанский взгляд на мир, углублять связи с Китаем, не вступая в китайский блок, и одновременно конфликтовать с Ираном, понимая, что эта страна останется его соседом и через год, и через десятилетия.

Наиболее показательными Сингх считает отношения Азербайджана с Ираном. Общая шиитская идентичность практически не смогла устранить взаимное геополитическое недоверие. Тегеран давно настороженно относится к связям Баку с Израилем и Турцией, тогда как у Азербайджана есть собственные претензии к Ирану.

Тем не менее обе стороны неоднократно пытались восстанавливать практическое сотрудничество там, где их интересы совпадали.

Не менее показательными автор считает отношения Баку с Пакистаном, которые, по его словам, особенно неудобны для Индии.

Азербайджан и Пакистан называют свои отношения стратегическим партнерством и последовательно расширяют сотрудничество в оборонной сфере, энергетике, транспорте и дипломатии.

По вопросу Кашмира Баку последовательно выступает за урегулирование на основе международного права и соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН. Во время индийско-пакистанского кризиса в мае 2025 года Азербайджан выразил солидарность с Пакистаном после индийских ударов.

При этом Баку продолжил сохранять экономические связи с Индией.

Сингх отмечает, что и здесь нет противоречия, если понимать азербайджанский подход: стратегические отношения могут существовать отдельно от конкретных споров.

По его словам, война с участием Ирана в 2026 году стала серьезным испытанием этой модели. Азербайджан не оставался просто «нейтральным» и не был полностью изолирован от конфликта.

5 марта иранские беспилотники нанесли удар по Нахчыванской Автономной Республике Азербайджана, повредив терминал аэропорта и ранив мирных жителей. Баку официально выразил протест и потребовал от Тегерана объяснений.

Одновременно Азербайджан стремился не допустить перерастания противостояния в более широкую войну.

Сингх ссылается на аналитиков израильского Института исследований национальной безопасности, которые охарактеризовали позицию Баку как «ориентацию, сдерживаемую осторожностью», а не как нейтралитет. Азербайджан сохраняет стратегическую близость к Израилю и Западу, но при этом стремится поддерживать рабочие отношения с Тегераном и избегать прямого втягивания в конфликт.

Автор считает это, возможно, наиболее точным описанием азербайджанской внешней политики: ориентированный, но не подчиненный; дружественный, но не идеологизированный; прагматичный, но не нейтральный.

По его мнению, главный стратегический ресурс Азербайджана — не нефть, не география и даже не военная сила, хотя все эти факторы имеют большое значение. Главное преимущество Баку — свобода выбора.

Азербайджан выстроил такую модель внешней политики, при которой сразу несколько конкурирующих держав одновременно заинтересованы в отношениях с ним.

Турции нужен Азербайджан. Израиль им дорожит. Пакистан поддерживает его. Китай инвестирует в транспортную связанность страны. Иран не может игнорировать Баку. Россия, Европа и США также имеют на Южном Кавказе интересы, которые пересекаются с азербайджанскими.

Для страны масштабов Азербайджана это исключительное положение, считает автор.

По его словам, Баку добился этого не благодаря выбору одного идеального союзника, а за счёт того, что не позволил ни одному партнеру стать настолько незаменимым, чтобы тот смог диктовать всю внешнюю политику страны.