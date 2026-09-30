Россия готова использовать весь арсенал, включая ядерное оружие, если страны НАТО попытаются изолировать Калининградскую область. Об этом заявили в посольстве РФ в Ирландии.

В дипмиссии предупредили, что при сценарии воздушной или морской блокады Калининграда риск вооружённого столкновения будет высоким. Там не исключили нанесение Россией превентивных ударов по центрам принятия решений стран НАТО уже на ранней стадии конфликта.

В посольстве также заявили, что Россия не планирует обострения отношений с Европой, но призвали европейские страны серьёзно относиться к возможным последствиям.