На международной выставке оборонной промышленности ADEX 2026 в Баку представлена объединённая российская экспозиция, организованная АО «Рособоронэкспорт», входящим в состав Госкорпорации «Ростех».

На стенде российской компании представлены макеты и демонстрационные образцы современной военной техники и вооружения. В частности, посетители могут ознакомиться с макетами беспилотных летательных аппаратов, барражирующих боеприпасов, комплексов противовоздушной обороны, артиллерийских систем и авиационной техники.

В числе представленной продукции — разведывательно-ударный комплекс «Ланцет-Э», включающий разведывательный БПЛА и барражирующие боеприпасы разработки и производства ZALA. Также демонстрируются образцы БПЛА «Скат-350М» и продукция концерна «Калашников», включая семейство барражирующих боеприпасов «Куб».

В сегменте противовоздушной обороны и борьбы с беспилотниками российская сторона представила макеты зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С1М», зенитного артиллерийского комплекса «Цитадель», радиолокационных средств и комплекса борьбы с БПЛА «Радескан» в версии «Антидрон».

Сухопутный сегмент экспозиции включает макеты оперативно-тактического комплекса «Искандер-Э», самоходных артиллерийских орудий 2С40 «Флокс» и 2С43 «Мальва», а также самоходного миномёта 2С41 «Дрок».

Авиационная часть российской экспозиции представлена макетом многоцелевого истребителя Су-35 и демонстрационными образцами авиационных средств поражения.

Таким образом, представленные на стенде системы демонстрируются в формате выставочных макетов и образцов, позволяющих посетителям ознакомиться с их конструкцией и основными характеристиками.