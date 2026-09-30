В Турции задержали владельца туристической компании Anex Tour и сети отелей Selectum Нешета Кочкара в рамках расследования по делам об употреблении и сбыте наркотиков и организации проституции. Как пишет Haberler, Кочкар входит в список из 20 подозреваемых, в отношении которых прокуратура района Серик выдала постановления о задержании.

По данным следствия, в материалах дела содержатся показания об употреблении и сбыте наркотиков, в том числе кокаина, а также об организации проституции в отелях и на судах. В частности, упоминаются отель Selectum и другие заведения.

29 сентября полиция провела одновременные рейды по 35 адресам и на двух судах в Анталье. Из 20 подозреваемых задержали 18 человек, еще двоих разыскивают. Помимо Кочкара, в списке фигурируют бывший заместитель генерального секретаря муниципалитета Антальи Серкан Темучин и предприниматели из различных сфер.

Следствие намерено направить подозреваемых на судебно-медицинскую экспертизу для взятия образцов крови, мочи и волос.