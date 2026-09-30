В 2005 году оборонной промышленности в Азербайджане практически не было. Сегодня в Баку съехались представители более 270 компаний из 30 стран и 45 военных делегаций, чтобы посмотреть и купить то, что страна производит сама. На ADEX все эти годы можно увидеть в одном зале.

Выставку часто воспринимают как витрину, но для участников её ценность в другом. Здесь можно напрямую поговорить с военным руководством Азербайджана, подписать контракт, обменяться опытом с коллегами из других стран. Производитель получает возможность понять, что на самом деле нужно региональному рынку, и доработать под эти запросы свой продукт. На бумаге это выглядит скучно, но именно из таких разговоров в кулуарах и рождаются контракты и совместные проекты. Для Кавказского региона ADEX остаётся самым крупным специализированным мероприятием в сфере обороны и внутренней безопасности, и, по нашему мнению, организаторы уже добились главного: название выставки узнают далеко за пределами региона. Баку всё заметнее становится местом, куда приезжают договариваться, а не только смотреть.

Чтобы оценить масштаб перемен, стоит вернуться к началу. 16 декабря 2005 года Ильхам Алиев подписал распоряжение о создании Министерства оборонной промышленности. Отрасли тогда практически не было, начинать пришлось с нуля: с кадров, производственных площадок, технологий. Это были долгие годы без громких результатов, и требовалось терпение. Зато сегодня в стране выпускают больше тысячи видов оборонной продукции: снайперские винтовки, бронетехнику, артиллерийские боеприпасы, беспилотники, дроны-камикадзе, роботизированные комплексы, морские системы. Список продолжает расти.

В 2023 году на базе отрасли появился холдинг «Азерсилах». Объединение усилий сделало сектор гибче, а зарубежным партнёрам стало проще с ним работать: появилась понятная точка входа для переговоров и совместных проектов.

Решение строить собственную промышленность приняли двадцать лет назад, когда большинство стран об этом всерьёз не задумывалось. Тогда оно выглядело не самым очевидным: проще и быстрее было покупать готовое. Сейчас, когда мир живёт в условиях санкций и нестабильности, многие пытаются наверстать упущенное, а Азербайджан оказался на опережение. Это было не только экономическое соображение. Речь шла о том, чтобы меньше зависеть от внешних поставщиков, обеспечивать армию своим производством и со временем выйти на экспорт.

Представим, что тогда выбрали бы другой путь. Страна по-прежнему закупала бы вооружение за рубежом и зависела от чужих графиков поставок и чужих политических решений. Модернизация армии шла бы медленнее, а достичь технологического преимущества было бы гораздо труднее. Значительная часть доходов уходила бы за границу вместо того, чтобы создавать рабочие места и технологическую базу внутри страны. Когда санкции и ограничения становятся обычным инструментом политики, собственное производство превращается из желательного в необходимое условие суверенитета. Государство, которое зависит от чужих поставок, рискует остаться без них в самый неподходящий момент.

Отдельно отметим опыт войны 2020 года. Боеприпасы, БПЛА, элементы бронетехники и другие системы местного производства применялись в реальных боевых условиях и внесли вклад в победу. Для производителя такой опыт ценен, потому что никакой полигон его не заменит. Сразу видно, что работает, а что нужно переделывать, где изделие подводит, а где превосходит ожидания. Этот опыт стал базой для доработки существующей продукции и создания новых моделей. Как показывает практика, вооружение, прошедшее через бой, вызывает на рынке больше доверия и интереса, и это напрямую отразилось на экспортных возможностях.

Сегодня Азербайджан не только обеспечивает собственные потребности, но и поставляет продукцию более чем в 30 стран. Формируется бренд Made in Azerbaijan, и позиции страны на региональном и мировом рынке вооружений становятся прочнее. При этом Азербайджан соблюдает международные обязательства, санкционные режимы и нормы экспортного контроля. В этом бизнесе репутация держится годами, а теряется одной сделкой, поэтому формально к этому вопросу относиться нельзя. Надёжный партнёр нужен всем, и именно на этом строятся долгосрочные отношения.

Главный итог двух десятилетий в том, что Азербайджан перестал быть только покупателем. Оборонная промышленность стала самостоятельной отраслью экономики: она даёт рабочие места, технологии и выход на внешние рынки, а для страны это ещё и вопрос безопасности. Дальше нужно сохранять набранный темп, расширять кооперацию с партнёрами и укреплять бренд Made in Azerbaijan. ADEX в этом смысле остаётся хорошим индикатором: по тому, кто приезжает в Баку и с какими запросами, видно, как страну воспринимают на рынке.