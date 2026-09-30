Милли Меджлис Азербайджана принял в первом чтении законопроект об утверждении соглашения между правительствами Азербайджана и Словакии об обмене и защите секретной информации.

Соглашение было подписано 8 июля 2026 года в Баку. Документ предусматривает защиту секретных данных, которыми обмениваются стороны и их подрядчики, а также устанавливает порядок их передачи, включая электронную передачу с использованием криптографических средств.

Споры по исполнению соглашения будут решаться исключительно путем консультаций и переговоров.