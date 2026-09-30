Министр обороны Великобритании лорд Вернон Коакер и представители 18 британских компаний принимают участие в VI Азербайджанской международной оборонной выставке ADEX-2026 в Баку.

Об этом сообщил посол Великобритании в Азербайджане Дункан Норман на своей странице в соцсети X.

«Впервые министр обороны Великобритании Вернон Коакер и представители 18 британских компаний принимают участие в выставке ADEX», — написал Норман.

По его словам, на выставке также представлен британский стенд, где демонстрируются оборонные технологии, инновационные разработки и возможности британских компаний.

Норман отметил, что посетители выставки смогут ознакомиться с передовым опытом и решениями Великобритании в сфере обороны.