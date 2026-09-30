В Азербайджане предложили разработать отдельный закон, регулирующий деятельность социальных сетей и устанавливающий ответственность работающих в стране платформ.

С такой инициативой на первом пленарном заседании осенней сессии Милли Меджлиса выступил депутат Хикмет Мамедов, передает Report.

По словам депутата, большинство социальных платформ являются частными компаниями, которые работают на азербайджанском рынке, получают доходы и при этом могут оказывать влияние на информационное пространство страны.

Мамедов считает необходимым законодательно определить юридическую ответственность социальных платформ в Азербайджане, а также возможные меры в отношении распространения дезинформации, манипуляций и «идеологических провокаций».

«Все это требует регулирования деятельности платформ социальных сетей единым законом, чтобы они не представляли угрозу нашему цифровому суверенитету», — заявил депутат.

По словам депутата, эти компании получают большие доходы в Азербайджане, и вопрос их налогообложения должен регулироваться законом.