В Азербайджане успешно выполнены задачи очередного этапа совместных военных учений «Сила единства — 2026».

Согласно плану учений, военнослужащие отработали переброску личного состава на бронетехнике в район проведения операции, ведение боя в населенном пункте и проделывание проходов в минных полях.

Участники учений также провели условный штурм позиций террористов, зачистили и взяли под контроль объект, а также отработали уничтожение бронетехники условного противника с применением противотанковых средств.

Во время штурма военнослужащие действовали при огневой поддержке боевых вертолетов, бронетехники и артиллерии, совершенствуя навыки взаимодействия и координации.

Основной целью учений является повышение практических навыков военнослужащих, совершенствование взаимодействия личного состава с вооружением и военной техникой, а также отработка оперативного и скоординированного выполнения поставленных задач.