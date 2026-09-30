Вопреки всем этическим нормам, несколько произведений, написанных искусственным интеллектом, попали на книжный рынок Азербайджана. Об этом и других аспектах применения AI в литературе рассказала в интервью Minval генеральный директор и владелица сети книжных магазинов и издательства «Али и Нино» Нигяр Кочарли.

— Насколько часто сегодня среди книг встречаются произведения, созданными с помощью ИИ?

— В современном литературном мире произошло несколько больших скандалов, связанных с использованием ИИ. И это всегда очень негативно воспринимается и публикой, и критиками, и издательствами. Издательства сразу расторгают контракты, если есть малейшие сомнения. Книга изымается из печати, а авторы попадают в чёрный список. В современном литературном мире не позволяется использование ИИ, ни частично, ни полностью, ни даже при развитии сюжета или при редактировании и так далее. Это то, что касается западного мира. У нас в Азербайджане есть пара произведений, созданных с помощью ИИ, но как бы особой шумихи вокруг этого я не видела, поскольку у нас сам по себе ещё литературный рынок не полностью, скажем, сформирован.

— Можно ли по самому тексту понять, что книга написана или обработана с помощью ИИ? Какие признаки обычно выдают такой текст?

— Существуют специальные программы, которые сразу распознают ИИ. Это давно практикуется и в образовательной среде, чтобы студенты не злоупотребляли искусственным интеллектом при написании рефератов и дипломных работ. И это же, кстати, практикуется в литературном мире. Но тут есть один нюанс. Для того, чтобы книга прошла через такую экспертизу на предмет выявления использования искусственного интеллекта, нужно получить разрешение автора.

Вот совсем недавно, буквально несколько месяцев назад, разразился такой же огромный скандал. Книга, права на которую продали за несколько миллионов долларов, была изъята из печати в самый последний момент. Притом там даже не дошло до того, чтобы проводить литературную экспертизу при помощи ИИ, потому что автор не дал согласия. Но некоторые сомнения, скажем так, послужили поводом для расторжения контракта.

Ну а в целом, я думаю, пока что на этой степени развития искусственного интеллекта достаточно легко понять, использовался ли ИИ или нет. Я не литературный критик и не считаю, что обладаю очень глубокими познаниями, но я, например, когда в соцсетях встречаю тексты, могу сразу распознать след искусственного интеллекта. Потому, что, опять же, понятно, что через несколько месяцев или лет всё будет совсем по-другому, но пока тексты, сгенерированные при помощи ИИ, очень легко различаются. Я думаю, вы сами это прекрасно видите, поскольку ИИ всегда использует одни и те же клише при конструкции предложений.

— Если издатель или автор признается, что книга написана с использованием ИИ, влияет ли это на отношение к произведению?

— Недавно произошел еще один скандал. Один из известнейших авторов, звезда литературного небосвода на Западе, призналась, что использовала ИИ при редактуре своего произведения. И это тоже очень негативно сказалось на ее репутации, на нее обвалился шквал критики. Это еще, если мы говорим о частичном использовании при редактуре. А при постановке, при разработке сюжета и так далее использование ИИ вообще недопустимо.

— Продаются ли сегодня в книжных магазинах книги, полностью или частично созданные с помощью ИИ?

— Нет, в книжных магазинах такие произведения не продаются, поскольку весь книжный мир, от самих магазинов до редакторов, литературных агентов и так далее очень плохо смотрит на это.

— А если книга полностью написана ИИ, но при этом автор придумал сюжет, персонажей, концепцию и затем редактировал текст, считаете ли вы такого человека полноценным автором?

— Опять же, это считается неэтичным, никакое использование ИИ, ни частичное, ни полное, недопустимо в литературном мире. Я говорю о том, что сейчас происходит. Может быть, через год, два этические нормы изменятся. Но на данный момент это считается просто категорически недопустимым.

Я хотела еще затронуть тему переводов. Вот тут мы вступаем уже на более сложное поле. Есть еще понятие литературного перевода. При переводе использование ИИ допустимо. С точки зрения современного литературного процесса это считается достаточно этичным. Но, опять же, есть издательства, которые это позволяют, а есть издательства, которые не позволяют. И обязательно должна быть маркировка.

— Может ли ИИ создать произведение, которое действительно эмоционально затронет читателя, или, по-вашему, литературе необходим человеческий опыт?

— Автор, который как раз-таки создал произведение, используя ИИ, и те, кто соприкасался с этим произведением, говорили, что это абсолютно гениальное произведение, которое до сих пор, вообще когда-либо, было создано, с их точки зрения. Но этот роман никогда не будет опубликован, потому что в результате расследования выяснилось, что автор использовал искусственный интеллект, поэтому судьба романа печальна. Никто никогда его не увидит и не прочтёт. То есть да, ИИ может создавать великолепные романы, но, во-первых, это неэтично — их издавать, а во-вторых, никому особо не интересно.

Я еще хочу затронуть вопрос иллюстраций. Тут тоже очень спорный момент. Некоторые издательства позволяют себе использование ИИ. Вот, например, в Азербайджане это очень популярно, когда обложки создаются при помощи искусственного интеллекта. Это упрощает и удешевляет процесс, не нужно обращаться за помощью к иллюстраторам и так далее.

Но это не совсем этично, и я думаю, что здесь тоже наведут порядок. Придет время, когда книги будут иллюстрироваться живыми людьми, а не искусственным интеллектом. Это что касается Азербайджана. А на Западе использование ИИ при производстве обложек тоже считается неэтичным.

— Как, по-вашему, изменится профессия писателя через 5–10 лет?

— Я не думаю, что она сильно изменится. Естественно, я не могу прогнозировать. Мы живем в эпоху, когда каждый день появляются какие-то изменения, связанные с искусственным интеллектом. Как вы, наверное, знаете, в течение последних двух-трех недель все создатели крупных AI-платформ объединились и написали петицию, чтобы приостановить временно хотя бы развитие ИИ, поскольку они не в силах контролировать происходящие процессы. И, вполне возможно, скоро перестанут контролировать эти процессы.

Невозможно остановить прогресс, все равно будущее за AI. Это однозначно. Но что касается творческих профессий, я думаю, что AI не скажется негативно ни на профессии писателя, ни на профессии художника и других творческих людей.

— Возникает вопрос: кому принадлежат права на произведение, созданное ИИ?

— Это как раз-таки вопрос этики. Поскольку этот процесс не смогли никак разрешить, то вопрос остался открытым. Поэтому это еще одна из причин, почему недопустимо использование AI в литературе.