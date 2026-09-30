Азербайджанская компания BLACKYARD представила беспилотные летательные аппараты с интегрированными системами искусственного интеллекта (ИИ), способными распознавать людей и военную технику.

Как сообщил представитель компании, ключевым отличием представленных аппаратов является использование искусственного интеллекта. По его словам, система может распознавать людей и военную технику, автоматически захватывать и сопровождать цель, а также осуществлять наведение без постоянного вмешательства оператора.

В частности, был представлен дрон BY-115. Согласно представленным техническим характеристикам, аппарат способен нести полезную нагрузку до 5 кг, развивать скорость до 130 км/ч и находиться в воздухе до 40 минут без нагрузки.

В перечне возможностей BY-115 указаны распознавание людей и транспортных средств, автономное сопровождение целей и автономное пикирование на цель.

Представитель BLACKYARD также сообщил о комплексе перехвата BY-001, оснащенном искусственным интеллектом. По его словам, система способна обнаруживать летящие БПЛА и уничтожать их в автоматическом режиме.

Кроме того, компания представила F-1500 — компактный барражирующий боеприпас, предназначенный для применения на уровне отделения и взвода. Согласно презентационным материалам, он оснащен системой идентификации целей на базе ИИ, встроенной системой наведения и автономным оптическим сопровождением.

В компании заявили, что представленные системы являются первыми производимыми в Азербайджане дронами с интегрированным искусственным интеллектом.