Россиянин и украинец посадили самолет Flydubai в Саудовской Аравии. Об этом сообщает Israel Hayom.

Согласно новой версии событий, в качестве пассажиров на борту Flydubai находились два пилота — россиянин и украинец. Они были сменщиками основных членов экипажа. В итоге вместе они спасли пассажиров самолета — им удалось благополучно посадить лайнер в аэропорту Табук.

«Все члены экипажа в настоящее время проходят тщательную проверку биографических данных. Тем временем Израиль принял решение направить в Саудовскую Аравию поисковый рейс для эвакуации застрявших граждан», — говорится в источнике.

Утром, 30 сентября, стало известно о захвате самолета авиакомпании Flydubai, следовавшем из ОАЭ в Израиль. Второй пилот схватил нож и ранил командира воздушного судна, затем направил самолет в землю, чтобы устроить авиакатастрофу. Его обезвредили пассажиры и два пилота, которые находились не при исполнении служебных обязанностей.