В Тбилиси поврежден бюст общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева. В настоящее время памятник задрапирован для проведения реставрационных работ.

Инцидент произошел 21 сентября. У бюста повреждена часть лица.

По факту произошедшего задержан гражданин Армении. Ему предъявлено обвинение в умышленном повреждении чужого имущества, повлекшем существенный ущерб.

По данным Minval Politika, задержанный прибыл в Грузию из Армении, заранее подготовившись к совершению этого деяния. Сначала он попытался повалить бюст, для чего принес с собой веревку, однако сделать это ему не удалось. После этого мужчина попытался разбить памятник молотком и повредил его.