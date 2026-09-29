Экономисты подводят итоги II Азербайджанского международного инвестиционного форума (AIIF2026), прошедшего в Баку под руководством президента Ильхама Алиева. Столица собрала предпринимателей, управляющих активами на сумму около $ 30 триллионов, чтобы рассмотреть новые возможности на островке стабильности в столь непростое для мира время.

Форум был посвящен теме «Восстановление доверия в фрагментированном мире: Южный Кавказ как опора глобальной связности и инвестиционной стабильности».

Не секрет, что сегодня современные возможности и финансы позволяют открыть бизнес в любой точке мира, однако насколько он будет стабильным зависит от того, насколько те или иные страны гарантируют выполнение всех взятых на себя обязательств перед инвесторами.

За долгие годы Азербайджан зарекомендовал себя как один из самых стабильных и обязательных государств, готовых исполнять каждый пункт подписанного соглашения. Благодаря этому, в результате созданного благоприятного инвестиционного климата, за последние 20 лет правительство привлекло более $350 млрд долларов США инвестиций. Причем половина этой суммы приходится на прямые иностранные инвестиции. Об этом и других успехах страны заявил на официальной части II Азербайджанского международного инвестиционного форума президент Ильхам Алиев.

А по итогам AIIF2026 было подписано 23 документа по инвестиционным проектам на сумму $10,8 миллиарда. Они охватывают такие направления, как искусственный интеллект, энергетика, в том числе возобновляемая энергетика, строительство, цифровая экономика, промышленность, сельское хозяйство, фармацевтика, финансы, водное хозяйство и другие. С учетом и проектов, анонсированных в рамках Бакинской энергетической недели, прошедшей в июне этого года, общая стоимость запланированных совместных проектов достигнет 16,7 млрд долларов США.

Итак, на что же будут затрачены данные средства?

Отметим, что 26 сентября с участием Ильхама Алиева состоялась церемония обмена документами в рамках AIIF2026. Всего были представлены соглашения и меморандумы, охватывающие нефтегазовый сектор, энергетику, цифровые технологии, производство и инвестиционное сотрудничество. В частности, SOCAR, XRG и TotalEnergies обменялись окончательным инвестиционным решением по полномасштабной разработке газоконденсатного месторождения «Абшерон».

SOCAR также заключила рамочное соглашение о стратегическом партнерстве с американской Comstock Resources и меморандумы с Apollo и SEFE в сферах upstream, природного газа, СПГ и энергетической инфраструктуры. Отдельное соглашение SOCAR подписала с ExxonMobil, о разведке, разработке и добыче нетрадиционных углеводородных ресурсов в бассейне Средней Куры.

Кроме того, SOCAR завершила сделку по приобретению 10% участия в проекте разработки нефтегазового месторождения Baleine в Кот-д’Ивуаре. В цифровой сфере SOCAR и Oracle договорились о партнерстве на платформе Oracle Alloy, предусматривающем развитие локальной облачной инфраструктуры в Азербайджане.

Документы также были подписаны с немецкой VNG, индийской UFlex Group, Carlsberg Group и гонконгской Hong Kong Renteng International Trade Co. Limited. Они предусматривают сотрудничество в энергетике, производстве, инвестициях и деятельности в Алятской свободной экономической зоне.

Пакет договоренностей охватывает сразу несколько направлений, включая разработку углеводородных ресурсов, энергетическую безопасность, цифровую инфраструктуру и промышленное производство. В том числе участники форума подписали с Азербайджаном 12 документов, также охватывающих широкий спектр направлений.

В сфере строительства и энергетики заключены соглашения с ROX Group о сотрудничестве в сфере строительства и развития, а также о реализации в Азербайджане проектов солнечной и ветровой энергетики. В промышленности предусмотрено создание в Алятской свободной экономической зоне производства карбида кремния, оксида кремния и кремния с применением новых технологий. Аграрный блок включает проекты по созданию плантаций и перерабатывающих предприятий в Агстафе, а также реализацию птицеводческого проекта в Агдаме. Отдельные соглашения предусматривают запуск в Азербайджане производства ветеринарных вакцин и создание фармацевтического предприятия. В финансовой сфере Азербайджано-Оманский фонд прямых инвестиций договорился о приобретении доли в AzərTürk Bank.

Кроме того, SOCAR, Esyasoft и Государственное агентство водных ресурсов Азербайджана заключили соглашение о сотрудничестве. SOCAR также подписала соглашение о стратегическом партнерстве с Итальянской федерацией футбола.

Еще два документа направлены на развитие международного инвестиционного сотрудничества между AZPROMO и UkraineInvest, а также между Азербайджаном и Microsoft Ireland Operations Limited в сфере цифровых технологий.

Комментируя заключенные соглашения Minval, директор Аналитического центра Caspian Орхан Йолчуев рассказал, что заявленный в рамках AIIF 2026 пакет из 23 инвестиционных документов общей стоимостью $10,8 млрд является значительным для экономики Азербайджана. При этом оценивать его непосредственный эффект пока преждевременно.

«Для масштабов экономики Азербайджана это, конечно, крупная сумма. Она составляет примерно 14% ВВП страны за прошлый год. Если сопоставить её с прошлогодними вложениями в основной капитал, получится около 87% годового объёма. Но сейчас речь идёт прежде всего об инвестиционном потенциале и масштабе намерений. Проекты будут реализовываться поэтапно, причём каждый имеет свою логику и сроки. Поэтому стоимость объявленного пакета нельзя напрямую сопоставлять с фактическим объёмом капитальных вложений. Измеримый эффект для ВВП, занятости и производства станет понятен по мере реализации проектов. Важно отслеживать, закрыто ли финансирование, начались ли строительные работы, размещены ли заказы на оборудование и когда новые мощности выйдут на проектную загрузку. Именно так инвестиционные документы превращаются в производство и экспорт. Для инвестора прозрачность этих этапов зачастую важнее самих заявленных цифр», — заявил он.

По словам эксперта, представленные на форуме проекты существенно различаются как по масштабу, так и по стадии реализации. Среди них есть крупные нефтегазовые инициативы, включая окончательное инвестиционное решение по полномасштабной разработке газоконденсатного месторождения «Абшерон», а есть соглашения, находящиеся на более ранних этапах.

«Поэтому сейчас правильнее говорить о серьёзном инвестиционном заделе. Его влияние на производство и занятость будет проявляться по мере продвижения каждого проекта. Показательным примером может служить Гарадагская солнечная электростанция Masdar мощностью 230 МВт. Сначала были заключены соглашения, определены условия продажи электроэнергии и подключения к сети, затем последовало строительство, и в 2023 году станция начала работу. Такие реализованные проекты важны для международного капитала как практический пример того, что инвестиционная договорённость в Азербайджане может пройти весь путь — от соглашения до работающего объекта».

По мнению Йолчуева, по объёму привлечённого капитала ключевыми направлениями могут стать энергетика и крупная инфраструктура. При этом на открытие новых рабочих мест и развитие местных поставщиков, по его оценке, особенно заметное влияние способны оказать промышленность, переработка сельхозпродукции и логистика.

«Важно смотреть не только на размер вложений, но и на то, сколько звеньев бизнеса создаётся вокруг каждого проекта. По сути, речь идёт о формировании цепочек добавленной стоимости. Тут хорошим примером может служить сотрудничество с Carlsberg и местными производителями ячменя. Оно началось с выращивания сырья в Азербайджане и переросло в проект перерабатывающего предприятия в Имишли. В результате эффект распределяется по всей цепочке: фермер получает спрос на продукцию, переработчик — заказ, производитель — местное сырьё. Появляется и экспортный потенциал. Такую же логику можно применять в фармацевтике, пищевой промышленности, производстве компонентов для энергетики и других сферах», — сказал Йолчиев.

По словам эксперта, максимальный экономический эффект возможен при одновременном развитии энергетики, промышленности и логистики. Надёжная электроэнергия повышает привлекательность производства. Современная транспортная и логистическая сеть обеспечивает доступ продукции к рынкам. Сам промышленный проект создаёт спрос на местных поставщиков и квалифицированные кадры.

В агробизнесе важно смотреть не только на выращивание продукции, но и на всю так называемую холодную цепочку — орошение, переработку, холодильные мощности и экспортную логистику. В фармацевтике есть возможность двигаться от простой упаковки к полноценному производству по соответствующим стандартам качества. А цифровая инфраструктура и искусственный интеллект способны повышать технологический уровень экономики, отметил он.

Отдельно Йолчуев выделяет развитие дата-центров. По его словам, важно учитывать не только объём капитальных затрат на их строительство, но и экономическую среду, которая формируется вокруг таких объектов — рынок услуг, новые компании и квалифицированные кадры. Эксперт считает реалистичным дальнейший приток капитала в направления, обозначенные на инвестиционном форуме. В числе потенциально привлекательных сфер он называет энергетику, логистику, цифровую инфраструктуру и горнодобывающую отрасль. Эти направления также входили в число ключевых тем AIIF 2026.

«В нефтегазовой отрасли и логистике Азербайджан уже обладает большим международным опытом. В возобновляемой энергетике реализуются проекты с Masdar и ACWA Power. Здесь инвесторов будет интересовать не только генерация, но и наличие сетей, накопителей и понятных механизмов продажи электроэнергии. Поэтому важно развивать генерацию одновременно с передачей и хранением энергии. В логистике капитал приходит туда, где можно показать прогнозируемый грузопоток и доход. Здесь значение имеют наличие терминалов, состояние флота и вагонов, складские комплексы, цифровое управление грузами. Для развития дата-центров критически важны стоимость и бесперебойность электроэнергии, подключение к сетям, связь и наличие крупных клиентов. Горнодобывающая отрасль также может стать следующим направлением роста. Но инвестору нужны качественные геологические данные, понятные лицензии и оценка затрат на освоение месторождений», — отметил эксперт.

Йолчуев также обратил внимание на макроэкономические условия, которые учитываются крупными инвесторами при принятии долгосрочных решений. Вдобавок, по мнению директора Аналитического центра Caspian, Азербайджан способен превратить своё транзитное положение в полноценный логистический и производственный хаб, если рассматривать Средний коридор не только как маршрут, но и как пространство для размещения бизнеса.

Рост грузопотока приносит доход транспорту и портам, но гораздо большая добавленная стоимость возникает, когда вдоль маршрута формируется целая экосистема — сборка, переработка, упаковка, сертификация, ремонт и обслуживание оборудования. Поэтому задача заключается не просто в пропуске грузов через Азербайджан. Необходимо создавать условия, при которых часть продукции будет перерабатываться или собираться здесь. Тогда в экономике страны будет оставаться значительно больше добавленной стоимости.

По его словам, для инвестора важны предсказуемые сроки доставки, удобные таможенные процедуры, цифровизация, квалифицированные кадры и понятные условия вывоза готовой продукции. Практический вопрос должен звучать так: какой груз выгоднее всего переработать или собрать в Азербайджане перед дальнейшей отправкой?

Особенно перспективны проекты, способные соединить спрос Центральной Азии, производственные возможности Азербайджана и рынки Турции и Европы. Если заранее определён покупатель и просчитана вся цепочка поставок, инвестиционная модель становится гораздо убедительнее.