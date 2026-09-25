Государственный визит председателя КНР Си Цзиньпина в США 23–25 сентября 2026 года может стать одним из наиболее заметных событий в международной политике этого года. Вашингтон и Пекин предпринимают попытку сформировать более предсказуемую модель отношений, позволяющую сохранять конкуренцию, но одновременно не допускать ее перерастания в открытую конфронтацию. По прибытии в Вашингтон Си Цзиньпин заявил, что уверен в способности Китая и США найти «правильный путь взаимодействия в новую эпоху». Китайский лидер обозначил желаемые модели отношений — сотрудничество, умеренная конкуренция, управляемые разногласия и стремление к миру.

Эта формула появилась не впервые. Ее основы обозначались в ходе предыдущих контактов руководителей двух государств и получили дальнейшее развитие во время государственного визита Дональда Трампа в Китай в мае 2026 года. В китайской трактовке формирующийся подход предполагает, что сотрудничество должно оставаться важнейшей составляющей отношений, конкуренция — удерживаться в определенных пределах, разногласия — оставаться управляемыми, а мир между двумя державами — сохраняться в долгосрочной перспективе.

Нынешний визит Си Цзиньпина в США следует рассматривать как часть более продолжительного дипломатического процесса. Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп на протяжении более года поддерживали контакты, включая телефонные переговоры и встречу в Пусане, в Республике Корея, в октябре 2025 года. Контакты на высшем уровне стали одним из важных факторов стабилизации отношений двух стран. Следующим важным этапом стал государственный визит Дональда Трампа в Китай в мае 2026 года. Он продемонстрировал стремление двух государств перейти от периодических кризисов и обострений к поиску более устойчивой модели взаимодействия. Именно регулярный прямой диалог руководителей, возможно, задаст стратегическое направление отношениям двух крупнейших держав и не позволит отдельным торговым, технологическим или политическим противоречиям перерасти в системный кризис.

Пекин озвучил интересную концепцию перехода «от конкуренции к управлению конкуренцией». И сам факт появления такой формулировки уже говорит о многом.

Понятно, что Вашингтон и Пекин от стратегического соперничества отказываться не собираются. Противоречий между ними по-прежнему масса как в сфере торговли, технологии, безопасность, так и в геополитике. Но текущая дипломатическая активность показывает, что обе стороны пытаются создать рабочие механизмы, чтобы держать эти разногласия под контролем. По сути, никто не ставит цель прекратить американо-китайское противостояние. Главная задача сейчас загнать эту конкуренцию в определенные рамки и установить правила игры, чтобы она не вышла из берегов.

Глубокая экономическая взаимозависимость просто вынуждает обе страны искать пути для диалога. Китай и США остаются главными экономическими центрами планеты, поэтому любая масштабная конфронтация между ними ударит не только по ним самим, но и по всей мировой экономике. Отсюда вытекает вполне понятная логика. Обе стороны могут и дальше соперничать за рынки, технологии и влияние, но при этом они кровно заинтересованы в том, чтобы эта гонка не разрушала хозяйственные связи и не перерастала в неконтролируемый политический конфликт. Пекин прямо увязывает стабильность двусторонних отношений с равенством, взаимным уважением и общей выгодой. Китайская сторона делает ставку на расширение диалога, конструктивное решение разногласий и развитие реального практического сотрудничества. Еще в мае Си Цзиньпин подчеркивал, что торговые и экономические отношения двух стран, по своей сути, взаимовыгодны. Любые возникающие споры должны решаться исключительно через равноправные консультации.

Особый вес диалогу между Китаем и США придает политический календарь 2026 года. Китай как раз приступает к реализации пятнадцатого пятилетнего плана на период с 2026 по 2030 год. Соединенные Штаты в это же время празднуют 250 лет своей независимости. К тому же Китай принимает неформальную встречу лидеров экономик АТЭС, а США проводят саммит G20. Обе державы входят в этап, когда их внутренние экономические задачи напрямую пересекаются с глобальными интересами. И Пекин, и Вашингтон заинтересованы в определенной предсказуемости внешней среды, даже если их взгляды на международный порядок и национальные приоритеты часто расходятся. Именно поэтому стабильность отношений между этими странами имеет значение, выходящее далеко за рамки только Китая и Америки.

Символично и то, какое значение Вашингтон придал нынешнему визиту Си Цзиньпина. Дональд Трамп лично встретил Си Цзиньпина и его супругу Пэн Лиюань на объединенной авиабазе Эндрюс. Белый дом подготовил полноценную государственную церемонию встречи с участием американских военнослужащих, исполнением государственных гимнов, военным смотром и воздушным пролетом военной авиации. В программу визита также включен государственный ужин в Белом доме. Такой уровень протокола сам по себе подчеркивает политическое значение встречи независимо от сохраняющихся между сторонами разногласий.

От того, как складываются отношения между Пекином и Вашингтоном, напрямую зависит огромная часть мировой экономики. Китай и США остаются главными мировыми центрами производства, потребления, технологий, финансов и торговли. Поэтому даже небольшое потепление в их диалоге сразу же отражается на движении инвестиций, технологических цепочках, логистике и глобальных транспортных маршрутах.

Именно поэтому взаимодействие Китая и США напрямую определяет, как будет выглядеть будущая глобальная архитектура. При этом важно не только то, как именно будут общаться Вашингтон и Пекин. Гораздо важнее, какую международную среду их взаимодействие создаст для всех остальных стран. Если соперничество двух держав пойдет по пути жесткой конфронтации, это лишь ускорит раскол мировой экономики. Это усложнит международную торговлю, заставит перестраивать производственные цепочки и вынудит многие страны приспосабливаться к усиливающемуся давлению двух главных центров силы. Если же сторонам удастся выстроить модель управляемой конкуренции, пространство для самостоятельной экономической политики других государств, напротив, расширится. Более предсказуемый диалог между Вашингтоном и Пекином позволит странам свободно сотрудничать с разными экономическими центрами. Они смогут развивать торговлю, привлекать инвестиции и участвовать в глобальных инфраструктурных проектах, не превращая работу с одним партнером в обязательный разрыв связей с другим.

Для Южного Кавказа изменения в отношениях между Китаем и США имеют не только политическое, но и вполне конкретное экономическое значение. Регион занимает стратегическое положение на маршрутах, которые связывают Центральную Азию и Китай с европейскими рынками. По мере изменения традиционной географии мировой торговли ценность альтернативных транспортных путей между Востоком и Западом только возрастает. Для Южного Кавказа это может означать повышение значения транспортной связанности, дальнейшее развитие Среднего коридора и рост интереса крупных экономических держав к инфраструктуре региона. Одновременно государствам Южного Кавказа предстоит выстраивать собственную политику. Им придется балансировать между расширяющимся экономическим присутствием Китая, отношениями с Европой и США, региональными партнерами и своими собственными национальными интересами.

Поэтому переговоры в Вашингтоне следует рассматривать не только как очередной эпизод в отношениях между Китаем и США. В более широком смысле речь идет о попытке двух крупнейших центров силы определить правила сосуществования в меняющейся международной системе. От того, удастся ли Вашингтону и Пекину превратить конкуренцию из источника постоянной эскалации в управляемый процесс, будет зависеть не только характер отношений двух держав. Это будет влиять и на пространство возможностей для государств, расположенных между Востоком и Западом, включая Центральную Азию и Южный Кавказ.